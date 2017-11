AT&T te regala un Apple TV 4K o un Roku si pagas DirecTV Now por adelantado

Apple

Si pensabas comprarte una cajita de streaming como la Apple TV 4K o un Roku Streaming Stick y también inscribirte a un servicio de streaming de televisión en vivo, AT&T ha lanzado una oferta que te podría interesar.

AT&T, la matriz de DirecTV, anunció este fin de semana que cada nuevo suscriptor que pague varios meses del servicio por adelantado recibirá un decodificador de contenido por Internet gratis. Los clientes nuevos que deseen recibir un Apple TV 4K necesitarán pagar cuatro meses de DirecTV por adelanto (su costo regular de US$35 al mes). Las personas que prefieran el Roku Streaming Stick deben pagar solo dos meses con anticipación. La oferta está limitada a una cuenta de DirecTV Now a la vez y a solo dos dispositivos por hogar.

Y, aunque no se puede combinar con la oferta del Apple TV o Roku, por ser este diciembre el primer aniversario de DirecTV Now, AT&T reducirá el costo del primer mes por US$25 a los nuevos suscriptores. Eso significa que solo pagarán US$10.

Además de permitirles ver más de 60 canales de TV en vivo por Internet, DirecTV Now también tiene contenido a la carta como el documental deportivo Religion of Sports y la nueva series de Taylor Swift llamada The Making of Song.