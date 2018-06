AT&T

AT&T llevar varios años que ofrece contenido de video por Internet debido a su adquisición de DirecTV. Después de su compra de Time Warner la semana pasada por US$85,000 millones, la empresa nos da a conocer su próximo paso.

La gigante de telecomunicaciones anunció este jueves el lanzamiento de WatchTV, un nuevo servicio de streaming de video. WatchTV se distingue de los planes con el servicio DirecTV Now porque no ofrecerá canales locales o deportes. En vez, la lista inicial de 30 canales será principalmente cadenas de cable como CNN, BBC, HGTV y Discovery, y opciones a la carta.

Además, y probablemente lo más importante, WatchTV será gratis ya que AT&T piensa incluir el servicio como parte de sus nuevos planes ilimitados, AT&T Unlimited More y AT&T Unlimited More Premium. La compañía no dio a conocer el precio mensual para sus planes ilimitados aunque sí compartió que ambos están pautados para lanzarse la semana próxima.

AT&T también ofrecerá WatchTV por US$15 al mes para las personas con planes celulares de otras operadoras. No dijo cuándo lanza el servicio WatchTV para los no suscriptores a AT&T.

Para endulzar aún más la oferta a los consumidores de su plan ilimitado AT&T Unlimited & More Premium, la compañía dijo que también regalará una suscripción a servicios como HBO y Showtime (entre otros de video que no incluye a Netflix, Hulu o Amazon Video) o si prefieren hacer streaming de música, a Amazon Music o Pandora Premium. Este plan de telefonía inalámbrica viene con 15GB de datos para usar tu dispositivo como un hotspot, acceso a video de alta definición y un crédito de US$15 a DirecTV, DirecTV Now y U-verse.

AT&T Unlimited & More es un plan celular de 4G LTE básico que no ofrecerá estos beneficios adicionales.

Randall Stephenson, el presidente ejecutivo de AT&T, había revelado la llegada de WatchTV en abril cuando defendía la propuesta de AT&T para adquirir a Time Warner ante el gobierno que quería detener la compra argumentando que la fusión crearía un monopolio que afectaría de forma negativa a los consumidores.

T-Mobile, rival de AT&T y ahora matriz de Sprint, regala Netflix a algunos suscriptores y no le cobra a ninguno por el consumo de datos para hacer streaming de video o música. Sprint regala Hulu y Tidal, el servicio de música. Verizon ofrece un año de Netflix cuando los consumidores se inscriben a su paquete de cable, Internet y celular