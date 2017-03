AT&T regala un año de HBO Now con una suscripción a DirecTV Now

HBO

A menos de cuatro meses del regreso de Games of Thrones a HBO, AT&T sale a la caza de más suscriptores a su nuevo app de streaming de video, DirecTV Now, y lo hace con una oferta del app HBO Now gratis.

AT&T anunció el lunes que, a partir de hoy, las personas que se suscriban a los paquetes de DirecTV Now con más de 100 canales recibirán un año de HBO Now como parte de su servicio. Estos paquetes son "Go Big", que tiene un costo de US$60 al mes y, "Gotta Have It", que cuesta US$70 al mes. Además, los suscriptores nuevos que escojan pagar tres meses por adelantado también recibirán gratis una cajita de streaming Apple TV.

Los interesados en esta oferta tienen hasta el 30 de marzo para aprovecharla.

AT&T lanzó DirecTV Now a finales de noviembre con un precio básico de US$35 por unos 60 canales. Para finales de enero ya se habían suscrito unas 200,000 personas a DirecTV, según AT&T.