AT&T aumentará precio de DirecTV Now por US$10 y agregará HBO

Si eres suscriptor de DirecTV Now, prepárate para pagar más dinero a partir del próximo mes.

El servicio de streaming de AT&T piensa aumentar por US$10 la mensualidad de cada paquete de canales de televisión que ofrece, reportó Cord Cutters News la semana pasada. Esto subiría el plan básico a US$50 y el más caro sería de US$85. Esta sería la segunda vez en menos de un año que AT&T alza el precio de DirecTV Now. La última vez fue en julio de 2018 cuando subió el costo mensual por US$5.

Sin embargo, con el aumento, DirecTV Now automáticamente incluirá una suscripción a HBO para todos los paquetes, dijo Cord Cutters News en base a sus fuentes. El medio dijo que empleados de AT&T le confirmaron que el ajuste entrará en vigor con las facturas del 12 de abril de 2019.

El que AT&T le suba el precio a DirecTV Now no debería sorprender mucho ya que la gigante de telecomunicaciones puede usar a HBO como un incentivo para atraer a suscriptores al servicio. AT&T, con la adquisición de Time Warner, es ahora propietaria de HBO -- que en abril estrenará la temporada final de Game of Thrones. AT&T cerró la compra de DirecTV, la compañía de televisión por satélite, en julio de 2015.

