Los suscriptores de AT&T obtendrán Spotify Premium gratis

AT&T

A partir del martes 6 de agosto, AT&T ofrece Spotify Premium sin cargos extras para los clientes suscritos al plan Unlimited & More, y aquellos que todavía no cuentan con una suscripción al servicio de streaming de música, podrán probarlo de manera gratuita por seis meses, ya que después de este tiempo deberán pagar los US$9.99 por mes (el precio normal de Spotify Premium). Esta promoción está disponible para clientes actuales y nuevos de AT&T.

La oferta llega como una manera de hacerle frente a Verizon, operadora que ofrece una prueba de seis meses a Apple Music, así como la opción totalmente gratuita del servicio, dependiendo del plan de suscripción.

Si ya eres usuario de AT&T Unlimited & More, revisa tu cuenta para obtener detalles de la oferta y si aún no tienes cuenta de Spotify, puedes aprovechar para registrarte a través del sitio de AT&T. Además, los suscriptores actuales a Spotify no deberán preocuparse por sus listas de reproducción, ya que la oferta permite fusionar las cuentas.

Actualmente los usuarios de AT&T cuentan con acceso a diferentes servicios cuando se suscriben a un plan, además de Spotify la operadora ofrece opciones que incluyen HBO, Cinemax, Showtime, Starz, VRV y Pandora.

