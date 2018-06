AT&T ofrece un iPhone X gratis con la compra de otro iPhone X

César Salza / CNET

AT&T ha anunciado una oferta tentadora, especialmente siendo el domingo el Día de los Padres en EE.UU.: Dos iPhone X por el precio de uno.

Por tiempo limitado, la telefónica, que ahora se ha convertido en un conglomerado con la adquisición de Time Warner por US$85,000 millones, le ofrecerá a sus clientes actuales o nuevos la oportunidad de recibir un iPhone gratis al comprar un iPhone X por US$999.99. La oferta se vence el 19 de junio.

Esta oferta dos por uno sólo la pueden aprovechar los suscriptores a los planes de pagos a plazos AT&T Next 30 (US$33.34 por 30 pagos mensuales) o AT&T Next Every Year 24 (US$41.67 por 24 pagos mensuales). AT&T requiere que los clientes comiencen a pagar los dos teléfonos, y en menos de tres facturas, la compañía comenzará a reembolsarle los pagos del segundo celular. El consumidor también debe pagar los impuestos al momento de la compra.

La gigante de telecomunicaciones también requiere que actives ambos celulares iPhone X con el plan inalámbrico de US$65.