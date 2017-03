AT&T ofrece dos LG G6 por US$720

James Martin/CNET

AT&T anunció el jueves que los consumidores que compren el teléfono insignia LG G6 tendrán la oportunidad de recibir otra unidad gratis con la activación de una segunda línea de servicio móvil.

La operadora de telefonía inalámbrica venderá el celular por US$720 al contado o el equivalente en 24 cuotas mensuales de US$30 por el plan AT&T Next. Los clientes que deseen más tiempo para pagarlo pueden optar por el plan AT&T Next Every Year y hacer 30 pagos mensuales de US$24. AT&T comenzará a cobrar por ambos celulares al momento de procesar la compra, pero ofrecerá un crédito por el segundo LG G6 después de tres meses. Si el servicio móvil del LG G6 se cancela, el usuario tendrá que pagar el saldo completo.

Además, las personas interesadas en comprar el LG G6 por AT&T podrán recibir sin costo la bocina inteligente Google Home si hacen la compra antes del 30 de abril. Estos clientes deben canjear el cupón en el sitio de LG antes del 15 de mayo.

Adicionalmente, AT&T ofrecerá el reloj inteligente LG Watch Sport por US$50 con un contrato de dos años. El reloj cuesta US$250 regularmente.

Estas promociones inician el viernes 17 de marzo como parte del periodo de preventa del LG G6. Las ofertas estarán vigentes por un tiempo limitado. El LG G6 estará disponible en las tiendas y a través del sitio Web de AT&T a partir del viernes 7 de abril.