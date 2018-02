Juan Garzon / CNET

El Asus Zenfone 5 y Zenfone 5Z parecen casi una copia del iPhone X, pues integran la popular lengüeta (o notch), una pantalla casi sin biseles y una cámara vertical en una posición similar a la del teléfono de Apple.

Pero Asus se aseguró de decirnos que no se trata de una imitación.

"No es una copia del producto de la manzana", afirmó Marcel Campos, líder del mercado global de operaciones de Asus en América del Norte, durante una reunión con la prensa en el marco del MWC 2018 en Barcelona. De hecho, dijo, el primer teléfono con una lengüeta de ese tipo fue el Essential Phone, así que "tendría más sentido decir que nos copiamos del Essential Phone".

Dicho esto, las cámaras de los nuevos Asus tienen una alineación –y ubicación– similar a la del iPhone X y no a la del Essential Phone, aunque a fin de cuentas, la mayoría de teléfonos tienen algún parecido entre sí, porque después de todo son eso, teléfonos.

Lo más sorprendente es que el Asus Zenfone 5 tendrá un precio inicial cercano a los 420 libras esterlinas (unos US$590), lo cual representa prácticamente la mitad de lo que cuesta un iPhone X (999 libras o US$999).

Pese a su precio, el Asus 5 no es un celular mediocre. Cuenta con el mismo procesador Snapdragon 845 del Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus e inclusive tiene más memoria RAM que esos celulares (8GB vs. 4GB y 6GB). Además, el Zenfone 5 puede tener un almacenamiento de 128GB o 256GB, dependiendo del país donde lo compres.

El Zenfone 5 y el Zenfone 5Z son casi idénticos; la única diferencia está precisamente en esos componentes mencionados. El Asus Zenfone 5 tiene un procesador Snapdragon 636, 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento.

Los dos celulares tienen doble cámara trasera, pero usan una implementación de cámara similar a la del LG V30S ThinQ, LG V30 y LG G6 -- una cámara regular y una gran angular. Sin embargo, a diferencia de LG, el Asus Zenfone 5Z y Zenfone 5 logran tomar fotos con fondo borroso usando dicha implementación de doble cámara.

Asus también ha integrado inteligencia artificial en estos teléfonos y, entre otras características, vale la pena resaltar lo siguiente:

Carga óptima: En la noche se carga hasta 80 por ciento y, aprendiendo de tu comportamiento, lo carga al 100 por ciento justo en la última hora antes de que te vayas a despertar.

Detección de objetos y escenarios para optimizar la cámara: El celular puede detectar si se trata de un atardecer, un perro, un gato y hasta 13 escenas más para mostrarte un icono de la identificación y cambia algunas configuraciones de la cámara para obtener la mejor foto posible.

Pantalla: La pantalla del celular se adapta al ambiente para cambiar el brillo, temperatura de color, balance de blanco y otros aspectos para ofrecer la mejor experiencia.

Encendido de pantalla: Similar a lo que ha hecho Samsung por años, el Zenfone 5 y Zenfone 5Z podrán detectar cuando miras a la pantalla para que no se apague sino hasta que la dejas de mirar.

Otra característica que impresionó aparte de su lengüeta similar a la del iPhone X, fue que su doble bocina tiene un sonido mucho más fuerte que celulares como el Galaxy S8 y lo hace con gran nitidez.

El Zenfone 5Z y Zenfone 5 se ven muy interesantes, especialmente por ese bajo precio. Sin embargo, solo pudimos probarlos durante unos cuantos minutos, así que falta ver si logran realmente competir con el iPhone X, al Galaxy S9 o competir directamente con celulares como el OnePlus 5T.

Asus Zenfone 5Z: características y especificaciones

Pantalla de 6.2 pulgadas



Resolución: 2,246x1,080 pixeles



Procesador: Snapdragon 845



RAM: 8GB



Almacenamiento: 128GB o 256GB (varía según el mercado)



Ranura para tarjeta microSD: Sí



Cámaras traseras: 12 megapixeles con apertura de f/1.8 y otra de 8 megapixeles (gran angular de 120 grados) con apertura de f/2.2 (permite selfies con fondo borroso)



Cámara frontal: 8 megapixeles con apertura f/2.0



Sistema operativo: Android Oreo



Batería: 3,300mAh



Sonido: Doble bocina con NXP Smart AMP, sonido de alta definición (Hi-Res) y con tecnología DTS para audífonos



Asus Zenfone 5: características y especificaciones

Pantalla de 6.2 pulgadas



Resolución: 2,246x1,080 pixeles



Procesador: Snapdragon 636



RAM: 4GB o 6GB (puede variar según el mercado)



Almacenamiento: 64GB



Ranura para tarjeta microSD: Sí



Cámaras traseras: 12 megapixeles con apertura de f/1.8 y otra de 8 megapixeles (gran angular de 120 grados) con apertura de f/2.2 (permite selfies con fondo borroso)



Cámara frontal: 8 megapixeles con apertura f/2.0



Sistema operativo: Android Oreo con Asus ZenUI 5.0



Batería: 3,300mAh



Sonido: Doble bocina con NXP Smart AMP, sonido de alta definición (Hi-Res) y con tecnología DTS para audífonos



