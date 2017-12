Agrandar Imagen Disney

Star Wars: The Last Jedi, será visto fuera de este mundo. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) no pueden recibir una invitación exclusiva para ver en los cines una película que desde luego debe apasionarles, sin embargo, podrán ver el último episodio de la saga desde sus butacas en su nave estelar.

Los miembros de la tripulación actual de la ISS no necesitarán un billete para el Millenian Falcon. Según el reportero especializado en vuelos espaciales Robin Seemangal, la última edición de la saga les llegará pronto, un detalle que más tarde confirmó la NASA a varios medios de comunicación.

"Puede confirmar que la tripulación podrá observarla en órbita", dijo el oficial de asuntos públicos de la NASA, Dan Huot. "Todavía no tienen una línea de tiempo definitiva. Normalmente obtienen las películas como archivos digitales y pueden reproducirlas en una computadora portátil o en un proyector estándar que se encuentra actualmente a bordo".

La NASA también señaló dos imágenes de Flickr que muestran cómo se verá The Last Jedi. En la imagen superior, de 2016, los miembros de la tripulación están viendo una transmisión en vivo del regreso de sus ex compañeros de tripulación a la Tierra. En la imagen inferior, es de 2015, y están viendo The Martian.

Star Wars: The Last Jedi es una elección apropiada para la noche de cine por muchas razones, una de las cuales es que tres droides Star Wars, el Millenial Falcon e incluso la Death Star aparecen en un reciente reporte de la misión de la ISS, como tecnologías que inspiran a la NASA y a los investigadores a evolucionar.

The Last Jedi se estrena en todo el mundo el 14 de diciembre.