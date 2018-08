Astronautas de la NASA jugarán el primer partido de tenis en el espacio

Agrandar Imagen NASA

El astronauta de la NASA Drew Feustel está listo para su próximo gran desafío espacial. Ha jugado tenis desde que tenía 10 años, pero todas las reglas aprendidas desde entonces no valen ahora que se enfrentará a sus compañeros astronautas en un partido de tenis a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) hoy, martes.

Feustel hará equipo con Ricky Arnold y Serena Auñón-Chancellor, de la NASA, y Alexander Gerst, de la Agencia Espacial Europea (ESA), para un partido en microgravedad. Feustel y la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) han agendado el evento para coincidir con el arranque de las rondas de calificación del torneo US Open este martes.

La USTA envió raquetas y pelotas a la ISS para que los astronautas estuvieran equipados para el encuentro. Pero el equipo adecuado es sólo una fracción de la batalla. Las bolas de tenis no se comportan igual en el espacio como lo harían en la Tierra.

"El hecho de que no contemos con gravedad es difícil. Las bolas no rebotan, y la gravedad no tiene efecto", dice Feustel. "Para mí, el partido se asemejará al juego Pong, en el que golpeas la pelota y esta va en línea recta; no rebota ni hace nada". Dice que la tripulación tendría que inventarse nuevas reglas de juego.

El partido de tenis espacial es parte del programa Net Generation de la USTA que promueve el juego de tenis entre los niños.

El partido será transmitido en vivo en 5:30 p.m. hora del Pacífico en la página de Facebook de US Open, YouTube y Periscope. Juan Martín del Potro, campeón del US Open 2009, hablará con Feustel antes del juego.