El asteroide que acabó con los dinosaurios convirtió los océanos en un clima ácido

Mark Garlick/Getty

Cuando un gran asteroide se estrelló contra la superficie de la Tierra hace unos 66 millones de años, dejó en ruinas la vida en el planeta. El impacto causó el último evento de extinción masiva, lo que significó el final para los dinosaurios. Los científicos han debatido durante mucho tiempo exactamente cómo el impacto puso fin al reinado de esos lagartos, con muchas teorías que apuntan a una interrupción del clima de la Tierra. Pero nueva evidencia sugiere que esto es, al menos parcialmente, cierto y que la colisión masiva causó una rápida acidificación de los océanos, lo que provocó el colapso ecológico.

El estudio, publicado esta semana en la publicación especializada Proceedings of the National Academy of Sciences , examinó la cueva Geulhemmerberg en los Países Bajos, el río Brazos en Texas, los núcleos de perforación en aguas profundas y Owl Creek en Mississippi para trazar una imagen de las secuelas inmediatas del impacto del asteroide Chicxulub. El equipo de investigación sugiere que antes de que el asteroide chocara contra la Tierra, los océanos no estaban aumentando en acidez.

Pero después, hubo una disminución rápida en el pH, lo que hizo que los océanos fueran significativamente más ácidos. En la cueva de Geulhemmerberg, los investigadores encontraron los restos fosilizados de un pequeño plancton conocido como foraminíferos.

"En esta cueva, se acumuló una capa especialmente espesa de arcilla inmediatamente después del impacto, lo cual es realmente bastante raro", dijo Michael Henehan, geocientífico y primer autor del estudio, en un comunicado. "Debido a la gran cantidad de sedimentos depositados allí a la vez, significaba que podíamos extraer suficientes fósiles para analizar, y pudimos capturar la transición".

Los fósiles databan del impacto del asteroide y el equipo demostró que el evento fue tan potente que evitó que el plancton construyera conchas de carbonato de calcio.

Esto, razonan los científicos, habría causado que el plancton se extinguiera y que la red de la vida se deteriorara. En particular, la vida en las capas superiores del océano se extinguiría, interrumpiendo el ciclo del carbono. Según sus datos, pasaron varios millones de años antes de recuperarse.

En contraste con el nuevo estudio, los científicos también creen que el vulcanismo puede haber contribuido a la extinción de los dinosaurios. A principios de este año, dos estudios en Science mostraron un aumento en los niveles de actividad volcánica de las trampas Deccan, volcanes masivos que comenzaron a hacer erupción alrededor de 400,000 años antes del impacto de Chicxulub y podrían haber expulsado suficiente lava para rodear la Tierra.