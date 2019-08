Así se vio el asteroide que sorprendió a la Tierra en julio

S. Schmalz/ISON

Nadie supo de la existencia de un asteroide furtivo hasta que pasó muy cerca de la Tierra el pasado 25 de julio. En cualquier caso, pasó a una distancia segura y ahora ya sabemos mucho más sobre él gracias a las observaciones a través de telescopios.

Nunca corrimos peligro con el asteroide 2019 OK, pero fue detectado apenas un día antes de que empezara a alejarse y esa es la parte que debería preocuparnos.

S. Schmalz / ISON

La Agencia Espacial Europea tuvo tiempo suficiente para pedirle a dos telescopios en la Red Internacional de Ciencia Óptica (ISON, por sus siglas en inglés) que le echaran un vistazo al asteroide justo antes de que se alejara. No son tomas bonitas, hay que decirlo. El asteroide se ve como un punto oscuro, pero las observaciones están sirviendo para aprender más sobre 2019 OK.

Sabemos que el asteroide pasó a una distancia de 40,000 millas (65,000 kilómetros) de la Tierra. En parámetros cósmicos, eso es muy cerca.

El Observatorio Sur para Investigación de Asteroides Cercanos a la Tierra (SONEAR, por sus siglas en inglés) en Brasil registró el primer avistamiento de este asteroide el 24 de julio. Otros observatorios lo vieron antes, pero se movía tan lento a través del cielo que no era reconocible como un asteroide entonces.

La roca espacial medía unos 330 pies (100 metros) de ancho. "Los asteroides del tamaño de 2019 OK son relativamente comunes en el sistema solar, pero llegan a colisionar con la Tierra una vez cada 100,000 años", dijo la agencia europea en un comunicado el viernes 2 de agosto. Así que eso debe reconfortarnos.

La ESA (como se le conoce a la agencia europea por sus siglas en inglés) dijo que no es fácil encontrar una respuesta al misterio de por qué no habíamos detectado antes al asteroide sino hasta el último momento. Podemos estar contentos, al menos, de que no pasó más cerca.