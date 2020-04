Assassin's Creed Valhalla: Mira el primer tráiler del nuevo juego de la saga

Ubisoft

La Florencia del Renacimiento. El Egipto de los faraones. La Grecia de Pericles. El París de la revolución francesa. La saga de videojuegos Assassin's Creed ha basado sus historias en distintas épocas históricas, y ahora toca el turno a los vikingos de la Inglaterra medieval, como reveló el primer tráiler cinematográfico de su nuevo título, Assassin's Creed: Valhalla, que la empresa Ubisoft planea lanzar en la Navidad de 2020.

El nuevo título se centrará en Eivor, un legendario guerrero vikingo que busca la gloria durante la invasión nórdica a Inglaterra en el siglo IX. Además, se supo que el juego estará disponible tanto en la nueva generación (Xbox Series X y PS5) como en la actual para PS4, Xbox One y PC.

Ubisoft reveló las diferentes versiones que estarán disponibles una vez el juego salga al mercado más adelante.

Assassin's Creed: Valhalla Edición Gold : Incluye el juego y el pase de temporada.



: Incluye el juego y el pase de temporada. Assassin's Creed: Valhalla Edición Ultimate : Incluye el juego base, el pase de temporada y el paquete Ultimate con acceso a contenido exclusivo de personalización, el paquete de equipo Berserker, paquete de Longship y un set de mejora de armas y equipo.



: Incluye el juego base, el pase de temporada y el paquete Ultimate con acceso a contenido exclusivo de personalización, el paquete de equipo Berserker, paquete de Longship y un set de mejora de armas y equipo. Assassin's Creed: Valhalla Edición Colección: Incluye el juego base, el pase de temporada, todos los paquetes de Ultimate, una réplica de Eivor y su barco, un estuche de colección, un libro del arte del juego, un certificado numerado de autenticidad, una estatua vikinga. Esta edición estará a la venta únicamente en la tienda de Ubisoft en línea.



Assassin's Creed: Valhalla ya se puede reservar desde la página de Ubisoft.

La saga Assassin's Creed es la franquicia más exitosa de Ubisoft, habiendo vendido a septiembre de 2019 más de 140 millones de unidades. Assassin's Creed: Valhalla se lanzará en la Navidad de 2020, pero aún no dispone de fecha específica.

Para las personas que no quieran comprar la Xbox Series X o PlayStation 5, Ubisoft lanzará el mismo juego para la (incluyendo la Xbox One X) y para la . De esta forma los gamers no se perderán del acceso al juego sí aún no se actualizan.