El asistente de voz Bixby de Samsung finalmente llega a los Galaxy S8

Taylor Martin/CNET

Hola Bixby, mucho gusto, finalmente nos conocemos.

Este martes, Samsung lanzó oficialmente las funciones de voz de su asistente virtual Bixby en Estados Unidos, unos tres meses después de que la tecnología de inteligencia artificial se hiciera disponible por primera vez para sus teléfonos Galaxy S8 y S8 Plus. La empresa retrasó el lanzamiento y falló en su propia promesa de lanzarlo "a fines de la primavera".

Los dueños de sus teléfonos insignia más recientes ahora podrán acceder a Bixby Voice una vez que descarguen una actualización de software que estará disponibles a las 9 p.m. hora del Pacífico. Los usuarios en Corea del Sur, que han tenido acceso a Bixby en coreano desde el 1 de mayo, podrán ahora también usar las funciones en inglés de la asistente.

Bixby es la nueva asistente digital de voz de Samsung que debutó en sus celulares Galaxy más recientes. Tiene su propio botón dedicado en el costado del dispositivo, el cual te permite comunicarte con la asistente como si fuera un radio. El único problema es que la función de voz de la asistente no sirvió cuando el Galaxy S8 llegó al mercado en abril. Lo que sí funcionó fue la parte de "visión, hogar y recordatorios" de Bixby que sirve para reconocer objetos en fotos, monitorizar tu día y recordarte de los eventos en tu calendario.

En lugar de lanzar las funciones de voz de inmediato, Samsung dijo que necesitaría más tiempo para pulir Bixby antes de ponerla a disposición de los consumidores. La empresa ha hecho pruebas con más de 100,000 usuarios de Galaxy S8 y S8 Plus, a quienes les dieron acceso anticipado al programa. Esos participantes generaron más de 4 millones de comandos, que Samsung utilizó para pulir las cualidades de Bixby.

Otra de las ventajas incluye "un aumento en la comprensión de los variaciones en los comandos". Puedes, por ejemplo, preguntar sobre la condición del tiempo al decir "Show me today's weather" (Muéstrame el clima de hoy) o "What's the forecast today?" (¿Cuál es el pronóstico de hoy). Samsung dice que ha mejorado el tiempo de respuesta de Bixby, ha aumentado las operaciones manos libres y ha incluido una "función de voz en alto". Puedes pedirle que te lea los emails que has recibido más recientemente.

Bixby no funciona actualmente en español.

Samsung también ha laborado en hacer que Bixby interactúe mejor con apps de empresas externas. Si estás usando Google Maps, puedes usar Bixby para cambiar la ubicación de tu punto de origen o de destino.

Bixby ha sido la más reciente asistente de voz en incursionar en el hacinado segmento de asistentes digitales donde ya están Siri de Apple, Alexa de Amazon, Google Assistant y Cortana de Microsoft. Todos los titanes de la tecnología han invertido en estas asistentes virtuales porque son consideradas como el futuro de la forma en como interactuamos con nuestros dispositivos. La esperanza radica en que se desarrolle una relación con el usuario ahora y hacer que compres más de sus productos en el futuro.

Pero la aproximación de Samsung a la inteligencia artificial se diferencia de sus rivales. Su principal objetivo con Bixby es ayudarte a controlar el teléfono en lugar de indagar en la Web por respuestas de preguntas como quiénes son los presidentes de Estados Unidos, entre otros temas.

La empresa cree que la inteligencia artificial representa la próxima ola en el mundo de la computación, y Bixby es la manifestación de esta creencia. Y no está sola en esto. La firma Gartner dice que para 2019, las asistentes digitales serán la principal forma en que los consumidores interactuarán con sus hogares inteligentes.