Así son las primeras fotos tomadas con el Motorola Edge Plus

César Salza / CNET

Motorola lanzó su primer celular de gama alta, un teléfono que pretende competir con la familia Galaxy S20, y que en el apartado de cámaras lo hace con cuatro lentes en la parte trasera muy sobresalientes, pero ¿qué tiene de interesante este cámara?

El sensor principal del Motorola Edge Plus es una cámara de 108 megapixeles, que incorpora un sensor que, según la compañía, es tres veces más grande que el usado en la mayoría de celulares de gama alta, lo que le permite capturar más luz dentro de cada foto.

Este sensor usa una tecnología llamada Quad Pixel, que combina cuatro pixeles en uno solo, para darnos fotografías de 27 megapixeles. Sin embargo, sí deseamos hacer fotografías de 108 megapixeles, tenemos que activar el modo Ultra Alta Resolución, que nos entregará fotos algo pesadas, por lo cual no es recomendado para tenerlo activo todo el tiempo.

Las fotografías de 27 megapixeles tienen cuatro veces más sensibilidad que un lente regular.

A esto debemos sumar el resto de sensores. Por un lado tenemos el de 16 megapixeles gran angular con 117 grados y apertura de f/2.2, y por otro el telefoto de 8 megapixeles con apertura f/2.4 con zoom óptico de 3X. Esta cámara finaliza con un sensor Tiempo de Vuelo.

César Salza / CNET en Español

Dentro de los efectos que posee la cámara encontramos no solo retrato, sino que también "punto de color", que cambia el color de la imagen a blanco y negro y solo resalta lo que hayas seleccionado; a eso debemos sumar el modo noche, el modo cinematográfico, la selfie grupal y filtros en vivo.

Nosotros hemos comenzado a probar las cámaras y podrás conocer nuestras opiniones más profundas cuando publiquemos el análisis completo del celular.

César Salza / CNET en Español

Por otro lado, la cámara frontal es de 25 megapixeles con apertura f/2.0, incluye modo belleza, efectos y un modo nocturno que no podemos esperar para poner a prueba.

Grabación de videos a 6K

Para la grabación de video la cámara del Motorola Edge Plus no pasa desapercibida. Su configuración le permite hacer videos con resolución hasta 6K, pero esto no es todo.

La empresa ha integrado estabilización de video con un software que permite, además, la grabación de video borroso, corrección de la posición del video para hacerlo lucir totalmente horizontal cuando se requiera e incluye iluminación del reenfoque ocasionado cuando hacemos zoom.