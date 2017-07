Joshua Sudock / Disney

Walt Disney Parks and Resorts ha revelado cómo serán las dos atracciones temáticas de Star Wars que llegarán a los parques Disney World Resort en Orlando y Disneyland Resort en Los Ángeles.

Las atracciones, que abrirán sus puertas en 2019, tendrán una extensión cada una de 56,656 metros cuadrados (14 acres), que según explicó la empresa en un comunicado es la mayor jamás destinada a un espacio temático en la historia de Disney.

Una de las atracciones ofrecerá a los visitantes la posibilidad de ser los pilotos del Millenium Falcon en una misión secreta. La otra te pondrá en medio de una batalla entre la Primera Orden y la Resistencia.

Disney hizo el anuncio en medio de su convención D23 Expo 2017, en donde también recordó que ya se encuentran disponibles algunas atracciones como Star Tours - The Adventures Continue y la aventura interactiva Jedi Training - Trial of the Temples.