Autos autónomos. Este es uno de los temas del futuro de la tecnología que parece hacerse realidad y que en 2018 promete continuar avanzando a pasos agigantados. Tanto así, que compañías como Tesla multiplicarán sus pruebas permitiendo que vehículos les lleven de costa a costa de Estados Unidos sin necesidad de tocar el volante.

Los vehículos autónomos están en los planes de todas las empresas de tecnología: Google con Waymo, Apple, Uber, Lyft y por supuesto los grandes fabricantes de vehículos trabajan en opciones que nos permitirán en dos años viajar sin conductores pero… ¿qué hace falta? ¿en qué estado se encuentra el sector?

Tesla 'vuela' y lleva la delantera

Si una empresa lleva la delantera en cuanto a la posibilidad de que sus vehículos sean totalmente autónomos en el futuro es Tesla. La compañía de Elon Musk planea llevar a sus autos al nivel 5 -- que significa total autonomía -- a finales de 2019, lo que le permitiría hipotéticamente ser de las primeras en tener sobre la carretera sus coches con esta característica.

En la actualidad existen cinco niveles de autonomía, y Tesla aún está probando las diferentes fases del nivel 2. Se espera que en 2018 llegue al nivel 3. En el primer nivel, el conductor tiene que estar pendiente de la carretera y recibe cierta asistencia del vehículo, mientras que en el segundo, el auto puede asumir todos los aspectos de la dinámica de la conducción, aunque el conductor no puede quitar sus ojos de la carretera y tiene que estar alerta.

Desde luego Tesla tiene competencia cuando de fabricantes de autos se refiere. El Audi 8, por ejemplo, ya está preparado para asumir el nivel 3, y muchos otros fabricantes se encuentran en pruebas de esos mismos niveles.

Waymo, Uber y Lyft redefinirán el alquiler de vehículos

Si pides un auto de Uber hoy, llegará con un chofer, del que puedes saber su nombre, y algunos otros datos que ofrece el app, e incluso dejarle una propina si es amable. Sin embargo en el futuro este contacto humano podría finalizar, ya que Uber y Lyft están explorando por su cuenta tecnologías de conducción autónoma.

¿Qué significa esto? Que en el futuro los conductores de vehículos de estos dos servicios podrían tener que buscarse un mejor oficio. Desde luego esto no es algo inmediato en la mayoría de países donde opera Uber, sin embargo solo hay que seguir las pistas para entender que el modelo de negocios de esta empresa en particular cambiará en algún momento: a finales de 2017 conocimos que había encargado una primera flota de 24,000 vehículos Volvo que comenzará a recibir en 2019, y a los que instalará su sistema autónomo.

Lyft por su parte ha creado Level 5, un nombre más que sugerente y que deja claro sus expectativas de creación de tecnología autónoma para que sus autos en el futuro también te vayan a buscar a casa y te lleven al aeropuerto sin ningún chofer a bordo.

El caso previsiblemente más importante es el de Waymo, que ya tiene un trato con la empresa de gestión de flotas de vehículos Avis para que sea la encargada de alquilar sus autos autónomos. ¿Imaginas en el futuro llegar a Miami y en vez de alquilar la popular Hyundai Santa Fe te reciba una Chrysler Pacifica que además no deberás conducir? Pues esto podría pasar tan pronto como la legislación se adapte a los nuevos tiempos.

Self Drive Act: la ley de los autos autónomos, en marcha

Si los autos autónomos aún no te llevan al trabajo es porque las leyes no han avanzado más en este terreno. Actualmente empresas y fabricantes de vehículos tienen que pedir permisos excepcionales para estos nuevos vehículos, y no pueden tener una flota de más de 2,500 al año.

Las leyes actuales en Estados Unidos no permiten la libre circulación de estos vehículos, sin embargo la Self Drive Act, o la ley de los autos autónomos, cambiará eso radicalmente, puesto que inicialmente permitirá que las empresas tengan hasta 25,000 autos anuales en las calles, para luego extenderse hasta los 100,000 anuales durante los primeros tres años de la legislación.

¿En dónde se encuentra esta ley ahora? Después de pasar por la Cámara de Representantes y obtener una aprobación, está lista para ser revisada por el Senado de Estados Unidos, que de aprobarla tendría que enviarla directo a la Casa Blanca para su firma final.

Lyft

Malas noticias: los autos autónomos no serán para todos

Aunque nos gustaría decirte que en 2020 los autos autónomos serán el pan nuestro de cada día y que todos tendremos uno, la verdad es que sería engañarte.

Un portavoz de Eno Center for Transportation, una organización de investigación del transporte de Estados Unidos, dijo a The Verge que sus estudios indican que no todo el mundo tendrá un vehículo autónomo. Estos serán caros, al menos los 10 primeros años, y eso hará que pocos podamos tenerlo.

"La realidad será que la primera área de exposición que la gente tendrá sobre los autos autónomos será al tomar un Uber o Lyft o un servicio de taxis, al menos los próximos cinco, 10 o 20 años", dijo Greg Rogers, un portavoz de Eno.

El futuro de los autos autónomos es apasionante: podremos alquilarlos para nuestras vacaciones en Miami o pedirlos para salir de fiesta, pero todo parece indicar que pocos tendrán uno aparcado en la puerta de su casa.