Así nos decepcionó el Galaxy Note 10

Samsung presentó sus Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus, dos celulares que tienen grandes especificaciones y representan un gran avance tecnológico para la empresa en muchas áreas, comenzando por el diseño y la pantalla, que cada vez tiene menos biseles.

Sin embargo, hay algunos detalles que nos decepcionaron en estos celulares y te los vamos a contar en el Top 5 de CNET en Español.

Galaxy Note 10 sin conector de audífonos

En la posición número cinco tenemos el conector de audífonos. Y es que ahora, así como los teléfonos de Apple, los Galaxy Note 10 requieren de un adaptador especial para utilizar audífonos de cable tradicionales. Se supone que Samsung hizo esto para ganar espacio y para hacer el dispositivo más ligero y delgado, pero consideramos que la idea de los celulares Note era ser los más potentes y que lo tenían todo y parece que ya no es así.

Escáner de Iris

El seguro escáner de iris fallece, de nuevo. El Note 9 tenía este sensor de iris y también un lector de huellas en la parte trasera. Luego el Galaxy S10 mató al escáner de iris y ahora le tocó a los Note decirle adiós, en favor del sensor de huellas ultrasónico.

Este dato importa porque nos permitía hacer pagos de forma segura, algo que no puedes hacer con el reconocimiento facial de estos celulares actualmente. Eso sí, la pantalla ahora solo tiene un agujero para la cámara frontal, algo que le hace tener menos biseles. De nuevo el Galaxy Note era el teléfono que lo tenía todo, aunque ahora es como un primo raro del Galaxy S10.

Cámaras

En la tercera posición tenemos las cámaras. Y no me entiendas mal, la verdad es que las cámaras son muy buenas, pero este celular no estrena realmente nada muy nuevo en su configuración: el Galaxy Note 10 Plus tiene la misma cámara del Galaxy S10 5G, pero antaño los Note siempre tenían los sensores superiores cuando se trataba de fotografías, al menos entre celulares de la misma empresa.

Samsung al menos agregó algunas novedades mediante software como, por ejemplo, un super-estabilizador de video que es mucho mejor que el del Note 9 y escáner 3D en la versión Plus. Aunque esta cámara no tiene un modo dedicado para oscuridad o escenas con poca luz, un problemita que el Huawei P30 Pro y el Pixel 3 solucionan muy bien.

Almacenamiento

¿Te habías dado cuenta de que solo el más caro Note 10 Plus permite aumentar el almacenamiento mediante microSD? Pues sí, la versión regular del Note 10 no permite que uses ampliación de almacenamiento.

Parece que los usuarios del Note 10 regular tienen menos necesidades o, según Samsung, requieran menos ampliar el almacenamiento y deberán conformarse con 256GB. Los usuarios de la versión Plus al menos tienen hasta 512GB además de la expansión mediante microSD.

Modelos muy diferentes

Y la principal forma en la que Samsung nos defraudó con sus nuevos celulares se encuentra la disparidad entre los dos modelos. Y es que seamos claros, Samsung nos tiene acostumbrados a dos versiones muy similares pero con diferencias en tamaños.

Por ejemplo, veamos los Galaxy S10 y S10 Plus, ambos tienen la opción microSD, las mismas opciones de almacenamiento e incluso la misma resolución.

Si evaluamos el Note 10 y el Note 10 Plus, hay muchas diferencias entre ambos. El Note 10 Plus tiene la mayoría de las mejores especificaciones, mientras que el Note 10 no tiene ranura de expansión, posee menor resolución, menos versiones de almacenamiento y menos cámaras. Tal vez este celular debería llamarse Galaxy Note 10e.