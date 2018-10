Así lucirían los monstruos de Pokémon en la vida real

Agrandar Imagen Mickael Lelièvre

De seguro recuerdas haber visto con asombro y horror al Homero Simpson realista recreado en 3D. Pues ahora es momento de voltear la mirada al mundo mágico de Pokémon con una serie de sorprendentes y realistas interpretaciones de las estrellas de este videojuego.

El modelista y escultor francés Mickael Lelièvre es el artista detrás de estas llamativas criaturas. Lelièvre remueve de ellas su linda apariencia de dibujos animados y los convierte en criaturas que podrían acechar en las profundidades desconocidas de los bosques y océanos.

Hay una razón por la que muchos de estos Pokémon lucen como si estuvieran a punto de emerger de debajo de una roca en la naturaleza. "Trato principalmente de mantener el espíritu de su diseño original y mezclarlo con referencias reales", explicó Lelièvre a CNET. "Necesito encontrar ejemplos anatómicos y especies que puedan encajar con el diseño".

La propuesta de Lelièvre para el monstruo Squirtle sugiere que sería capaz de aplastar a todas las Tortugas Ninja de una sola vez.



El artista dice que eligió renderizar a Pokémon porque le permite ejercer sus habilidades como escultor en 3D. "Cada Pokémon es único, por lo que el ejercicio puede ser nuevo cada vez", dice.



Lelièvre utiliza varias piezas de software en su trabajo, incluyendo ZBrush, V-Ray y Photoshop. Dependiendo del Pokémon, puede tomar desde un día hasta cinco días de escultura digital para crear un render completo.

Probablemente no querrás encontrarte con los monstruos de Lelièvre en un callejón oscuro mientras juegas Pokémon Go. Esa podría ser una vez en la que no quieras atraparlos a todos.

Echa un vistazo a todo el espectro de las creaciones de Pokémon de Lelièvre en su sitio de ArtStation.

