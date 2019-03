Día Mundial del Agua: las redes sociales abogan por el derecho a este recurso natural

Si tomas agua y te puedes bañar, puedes considerarte un verdadero afortunado. Según La Organización de Naciones Unidas, una de cada tres personas en el mundo vive sin agua potable en sus hogares.

La ausencia de tan importante recurso puede causar enfermedades e incluso la muerte. Es por esa triste realidad que este viernes 22 de marzo diferentes organizaciones decidieron alzar la voz en las redes sociales, aprovechando que las etiquetas #DiaMundialdelAgua y #WorldWaterDay eran tendencia, para denunciar esta realidad.

A continuación, recopilamos algunos de los tuits que son importantes para comprender el problema y tomar medidas para conservar este recurso renovable.

La Fundación We Are Water (FWAW), por ejemplo, difundió un mapa que no responde a la realidad topográfica, sino al acceso de los habitantes de cada país a servicios básicos de agua potable. El resultado es impresionante y se puede ver rápidamente las regiones del planeta más perjudicadas por la falta del líquido:

La imagen concuerda con la información que maneja la Organización de Derechos Humanos (UN Human Rights), que lidera la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. "Millones de personas no tienen agua potable y saneamiento, a menudo por la discriminación y la pobreza", dice Human Rights:

Millones de personas no tienen agua potable y saneamiento, a menudo por la discriminación y la pobreza. Esto es una emergencia de desarrollo y un fracaso de los derechos humanos. Superemos la desigualdad para lograr el derecho humano al agua para todos.#DíaMundialDelAgua 💦 — UN Human Rights (@UNHumanRights) March 22, 2019

Según la ONU, 2,100 millones personas en todo el mundo todavía no tienen agua limpia en sus hogares:

Es el #DíaMundialdelAgua: https://t.co/JNTdWYZliB pic.twitter.com/003d7ss7m0 — Naciones Unidas (@ONU_es) March 22, 2019

La cuenta @Deunvistazo, que reproduce trabajos relacionados con el medio ambiente, publicó una infografía en la que detalla la relación entre el trabajo y el agua. Según la información, 38 trabajadores mueren cada hora a causa de enfermedades relacionadas con el agua.

Otro dato estadístico alarmante lo proporciona Unicef: mueren más niños por enfermedades relacionadas con el agua que por la violencia. En el siguiente video de Europa Press se explica el problema:

Falta de agua potable provoca más muertes en niños que los conflictos @unicef_es https://t.co/vHLbRautQP pic.twitter.com/FJoXeUzcOc — Europa Press TV (@europapress_tv) March 22, 2019

La organización Médicos Sin Fronteras, aprovechó la celebración del "Día Mundial del Agua" para poner en primer plano el problema que enfrenta la nación africana de Mozambique, donde no funciona el sistema de abastecimiento de aguas:

"El sistema de abastecimiento de agua está fuera de servicio. Las enfermedades transmitidas por el agua y respiratorias son algunos de los principales riesgos para la salud", coordinador de emergencias #MSF tras llegar a #Beira #Mozambique #CycloneIdai https://t.co/I3pUDFkpTd pic.twitter.com/oOFm3D2nlT — Médicos Sin Fronteras (@MSF_Espana) March 22, 2019

Pero las redes sociales no se quedan en la denuncia. Estas son algunas de las acciones que puedes tomar para ayudar con esta problemática;

Reutiliza el agua

#SabíasQue puedes reutilizar el agua de la #lluvia de mil formas posibles:

🌱 Regar las plantas

🚽 Limpiar el WC

🚗 Llenar el depósito del coche

🐶 Limpiar a tu mascota



Más ideas aquí ➡ https://t.co/5AopLIRDBO#DiaMundialdelAgua #WorldWaterDay pic.twitter.com/ggReGhMRyz — El Tiempo (@ElTiempoes) March 22, 2019

Apoya, si puedes, la compra de ropa amigable con el medio ambiente:

Y sigue estas recomendaciones:

#DiaMundialdelAgua #WorldWaterDay



💧 La gota del grifo cuando lo cierras mal despilfarra 24 litros al día 🚿 ¡Conciénciate y evita los malos hábitos! 👇 pic.twitter.com/YYYGJCGEA7 — El Tiempo (@ElTiempoes) March 22, 2019