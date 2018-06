Así son las nuevas funciones de Apple para proteger tu privacidad en Safari

Apple quiere ayudar a todos los usuarios de Safari a bloquear dos herramientas principales de seguimiento Web, aunque nunca hayas oído hablar de ellas.

En su conferencia para desarrolladores (WWDC) Apple dijo que ayudaría a evitar que los rastreadores Web te sigan de un sitio Web a otro mientras navegas en Safari, el navegador Web de Apple. También les impedirá rastrear tu actividad entre diferentes sesiones de navegación, lo que pueden hacer incluso cuando estás utilizando el modo de navegación privada de Safari.

Si te preguntas si las herramientas de seguimiento Web realmente pueden hacer eso, la respuesta es sí, pueden hacerlo.

Con las nuevas herramientas de Safari, "será dramáticamente más difícil para las compañías de datos identificarte y rastrearte", dijo Craig Federighi, vicepresidente principal de ingeniería de software de Apple.

Apple

Estas medidas de Apple ocurren en un contexto más amplio de conversaciones internacionales sobre privacidad. Las preguntas centrales son cuáles son las responsabilidades de la industria de la tecnología para proteger la información de los usuarios y cuánto debemos esperar razonablemente que las empresas miren en nuestras vidas para mostrarnos un mejor anuncio.

Facebook trajo muchas de estas conversaciones al frente después de que reconoció en marzo que se habían filtrado hasta 87 millones de perfiles de usuarios a un grupo consultor político relacionado con la campaña de Trump, Cambridge Analytica. Desde entonces, se supo que Facebook también estaba compartiendo datos con los fabricantes de teléfonos, incluido Huawei, que el gobierno de EE.UU. considera una amenaza para la seguridad.

Facebook no es la única compañía que rastrea tus datos, pero junto con Google, es la compañía más conocida que acumula enormes cantidades de datos con el objetivo de orientar mejor sus anuncios. Además, sus herramientas de seguimiento pueden recopilar información sobre ti, ya sea que tengas una cuenta o no, sobre las cosas que haces fuera del sitio Web de Facebook y las aplicaciones. Eso crea algo que los defensores de la privacidad llaman perfiles ocultos. Esa podría ser la razón por la cual Apple destacó al gigante de las redes sociales en el escenario al demostrar cómo su navegador Safari bloqueará las técnicas de rastreo más comunes.

Hablamos con Apple sobre estas nuevas herramientas y cómo van a funcionar. Esto es lo que aprendimos.

¿Por qué ahora?

La postura de Apple sobre la privacidad siempre ha sido bastante agresiva. El cofundador y antiguo presidente ejecutivo de la empresa, Steve Jobs, dijo que Apple toma la privacidad "extremadamente en serio". En 2010, por ejemplo, dijo que Apple ni siquiera confía en que los desarrolladores de aplicaciones lo hagan bien, razón por la cual la compañía les pide permiso a los propietarios de iPhone para acceder a su información de ubicación.

"Hacemos muchas cosas así para asegurarnos de lo que la gente entiende que hacen estas aplicaciones", dijo Jobs. "La privacidad significa que las personas saben a qué se están suscribiendo en un lenguaje simple y repetidamente".

Safari fue una de las primeras compañías en bloquear Flash por defecto, en parte por cuestiones de seguridad, y la compañía rechazó el año pasado los esfuerzos de la industria publicitaria para combatir sus características de "prevención inteligente de rastreo".

Ahora va un paso más allá, manteniéndose entre los usuarios y dos poderosas formas de seguimiento Web.

"La mayoría de la gente no tiene idea de que esto está sucediendo", dijo Serge Egelman, director de seguridad e investigación de privacidad en el Instituto Internacional de Ciencias de la Computación. El nuevo esfuerzo de Apple, dijo, "le da a los usuarios más control sobre cómo estas empresas recopilan información de ellos".

'Cookies' de otras empresas

Las cookies pueden ser una gran ventaja para ti. Hacen que las compras en línea sean más fáciles, por ejemplo, al permitirte agregar cosas a un carrito de compras mientras navegas, lo que agiliza el proceso de pago.

También pueden ser utilizados por los anunciantes para rastrearte en los sitios Web. ¿Alguna vez te diste cuenta de que un camión de juguete que mirabas en Amazon de repente aparece como un anuncio en Facebook? Eso es gracias a las cookies.

Apple no es un fan de todo esto. Cree que este tipo de cookies tienen un gran impacto en tu privacidad, y es por eso que se le ocurrió una forma de darte más control.

Eso no solo puede detener el seguimiento obvio como los anuncios que te siguen. También aborda una técnica que te rastrea cuando vas a sitios Web externos que tienen una función de una red social, como un botón Me gusta de Facebook o un cuadro de comentario. Como dijo Federighi en el escenario durante WWDC, esas características pueden rastrearte en los sitios Web, ya sea que hagas clic en ellos o no.

Con su actualización en otoño, Apple evitará que la recopilación de datos suceda hasta que interactúes con el widget del tercero, como hacer clic en el botón Me gusta. Luego, Safari te preguntará si te sientes cómodo compartiendo información con un tercero como Facebook.

ITP 2.0

La manera en la que Apple va a hacer todo esto es a través de un sistema llamado ITP 2.0, que son la siglas en inglés de servicio inteligente de protección al rastreo.

ITP 2.0 funciona en etapas. En primer lugar, el navegador Safari de Apple detectará cookies de terceros que rastrean tu actividad cuando visitas un sitio Web. Luego, cuando lo haga, el sistema limitará automáticamente la información sobre tu visita.

Este sistema funcionará tanto para las cookies de esos campos de comentarios de Facebook como para las que provienen de compañías de las que probablemente nunca hayas oído hablar y que no sean parte de una función útil en un sitio Web. Estas son redes publicitarias que usan cookies para rastrear el comportamiento de navegación y luego colocan anuncios específicos en su pantalla.

Apple puede hacer esto porque se ubica entre tú y el sitio Web que estás visitando. Para mostrar una característica de comentarios de un tercero, por ejemplo, el creador del sitio Web tiene que hablar con la API de acceso de almacenamiento de Apple, un programa de software que controla a qué información pueden acceder las cookies. Incluso puede eliminarlas.

Si deseas hacer un comentario en un sitio Web utilizando tu cuenta de Facebook, Safari te pide que te asegures de que te sientan cómodo con él. Lo que sucede es que cuando haces clic en el campo de comentario, aparece una ventana emergente que te pregunta si deseas permitir que las cookies puedan rastrearte. Una vez que aceptas, Safari no te molestará la próxima vez que quieras comentar en ese sitio Web.

Apple

Una empresa del tamaño de Apple que realiza estos movimientos puede tener un impacto significativo en la industria. Apple vendió más de 215 millones de iPhones solo en 2017. A partir del otoño, cada uno de ellos tendrá esta nueva función a través de las actualizaciones de software gratuitas de Apple.

Facebook se negó a comentar sobre su aparición en la demostración de Apple. Por su parte, Apple dijo que si bien usa cookies, no las usa para rastrear los datos de navegación Web de los usuarios.

Reproduciendo: Mira esto: Todas las novedades de macOS 10.14 Mojave

Tu huella digital en un navegador



Por cierto, las cookies no son la única forma en que puedes ser rastreado. También hay una tecnología llamada huella digital, que es una técnica para identificarte en función de la información que tu navegador envía a los sitios Web cuando navegas por la Web.

Por ejemplo, utilizar una combinación de información sobre las fuentes que ha instalado, qué software está utilizando y qué complementos puede ejecutar su navegador puede ayudar a identificar tu máquina bastante bien.

Cada vez que vuelves a un sitio web usando ese navegador, las huellas digitales virtuales te identifican como la misma persona. Eso es útil para un banco, por ejemplo, para detectar fraudes. Pero también es una poderosa herramienta de seguimiento que funciona incluso si has tomado medidas para cubrir tu pista, como eliminar tus cookies o usar una ventana de exploración privada o incognito.

Congelando tu huella digital



En las actualizaciones de software de años anteriores, Apple impidió que los sitios Web de terceros accedan a la información de tu navegador llamada cadena de agente de usuario, o una serie de datos que son específicos de tu navegador. Ahora, Apple dijo que también controlará la información que tu navegador proporciona sobre fuentes y complementos, lo que ocultará parte de la huella digital de tu dispositivo.

En cambio, Safari creará un tipo de camuflaje virtual entregando la información para todos los usuarios. Cuando se trata de complementos, Apple solo compartirá si estás ejecutando Flash, por ejemplo.

Algunas huellas dactilares se hacen para protegerte a ti y a tus cuentas, y no está claro cómo la decisión de Apple afectará la capacidad de un sitio Web para seguir haciéndolo. Esto incluso incluye los sitios Web de Apple, que según la compañía verificarán el comportamiento de tu navegador cuando creas una cuenta nueva para asegurarse de que no es un bot. Facebook hace algo similar cuando inicias sesión, según una entrada de blog del jefe de producto de Facebook, David Baser.

Pero Apple dijo que está dispuesta a poner de su parte para detener el tipo de huellas dactilares que permite que los sitios Web te den una identidad persistente que vuelve a la vida cada vez que inicias tu navegador.

Solo en Safari, solo con Macos Mojave o iOS 12

Las nuevas funciones de Apple no están disponibles para todos los usuarios de la Web, ni siquiera para todos los usuarios de Apple.

Apple está haciendo estas protecciones disponibles en Mac con MacOS Mojave, iPhone y iPad con iOS 12. Esas actualizaciones están programadas para ser lanzadas este otoño, e incluso entonces Mojave no funcionará en computadoras de más de siete años.

Incluso si estás en un dispositivo que es capaz de brindarte estas protecciones, las funciones solo están disponibles en el navegador Safari en una Mac, iPhone o iPad. Por cierto, Safari representa menos de una cuarta parte de la cuota de mercado de los navegadores.

La compañía tiene cierto control sobre cómo los desarrolladores de otras compañías te muestran contenido de Internet en aplicaciones de terceros hechas para iPhone y iPad, pero Apple dijo que la aplicación Safari es actualmente el único lugar donde estas protecciones funcionarán.