Así es el primer teléfono inteligente 5G de Verizon

Sarah Tew/CNET

El primer teléfono inteligente 5G de Verizon no nació como un dispositivo 5G, pero una vez que el operador inicie formalmente su servicio de redes de móviles de próxima generación, lo será.

Su primer teléfono inteligente 5G será el Moto Z3 de Motorola, así lo confirmó el lunes el presidente ejecutivo de Verizon, Hans Vestberg, en una entrevista durante la presente edición del CES 2019. Recordemos que este teléfono se lanzó originalmente en agosto como un teléfono 4G con la opción de un accesorio Moto Mod que, eventualmente, le daría una capacidad de 5G.

Resulta que el Moto Mod 5G hará que el Moto Z3 sea el teléfono inaugural una vez que Verizon active su servicio móvil 5G. El segundo dispositivo será un teléfono inteligente Samsung anunciado por Verizon y Qualcomm en la Cumbre Tecnológica de Snapdragon el mes pasado. Y mientras, AT&T y Sprint, han dicho que también trabajarán con el teléfono Samsung, aunque Vestberg reafirmó que Verizon tiene un acuerdo exclusivo con la compañía coreana. Eso indica que es probable que el teléfono Samsung llegue primero a Verizon por un período exclusivo antes de pasar a las otras compañías.

Mientras Vestberg se negó a comentar sobre el momento exacto del lanzamiento, podemos hacernos una idea más o menos clara de cuándo será. Sabemos que Samsung lanzará una variante 5G de su Galaxy S10, que esperamos sea presentado a finales de febrero dentro del marco del Mobile World Congress. Los comentarios de Vestberg indican que el servicio y el Moto Mod 5G se lanzarán antes de esa fecha.

Esto le daría a Verizon una ventaja como el primer operador en lanzar un servicio 5G con un teléfono inteligente. El 5G está de moda en CES 2019, y es una de las tendencias dominantes en la feria. Se espera que la próxima generación de servicios inalámbricos genere un gran impulso tanto en la velocidad como en la capacidad de respuesta de la red, lo que abriría las puertas a una mejor experiencia móvil, así como a nuevas áreas de tecnología como la transmisión de realidad virtual o telemedicina.

Vestberg ha proclamado durante mucho tiempo que Verizon sería el primero en lanzar 5G. De hecho, lanzó una variante 5G del servicio de banda ancha para el hogar en octubre, aunque los escépticos afirmaron que no tenía validez porque usaba tecnología no estándar de la industria. AT&T lanzó en diciembre el servicio móvil 5G, pero los clientes en las ciudades seleccionadas para disfrutarlo solo pueden conectarse a la red utilizando puntos de acceso Wi-Fi, no desde sus teléfonos inteligentes.

Independientemente de quién sea el primero, está claro que el 5G se está convirtiendo poco a poco en una realidad, especialmente a medida que se realizan implementaciones más amplias de la red con operadores en todo el mundo. T-Mobile promete tener un servicio comercial más amplio disponible a principios de este año, y Sprint y LG lanzarán juntos su primer teléfono inteligente 5G.

