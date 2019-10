Si googleas a estos artistas podrías contraer un virus en tu computadora

Si no quieres que tu computadora se contagie de un peligroso virus, lo mejor es que tengas precaución al buscar en línea algunos nombres muy famosos.

La firma de ciberseguridad McAfee reveló este lunes 21 de octubre, una lista de celebridades que regularmente para esconder virus o malwares. Esta lista ya forma parte de sus informes anuales. En otros años han aparecido nombres de artistas como Avril Lavaigne o Shakira.

La lista de 2019 está conformada por los siguientes nombres:

1. Alexis Bledel

2. James Corden

3. Sophie Turner

4. Anna Kendrick

5. Lupita Nyong'o

6. Jimmy Fallon

7. Jackie Chan

8. Lil Wayne

9. Nicki Minaj

10. Tessa Thompson

Alexis Bledel es reconocida por interpretar a Rory Gilmore en la serie Gilmore Girls. Le siguen el presentador del programa de entrevistas James Corden, las actrices Sophie Turner (Game of Thrones), Anna Kendrick (Up in the Air), Lupita Nyong'o (12 Years a Slave), la estrella del programa de entrevistas Jimmy Fallon, el maestro de artes marciales Jackie Chan, los raperos Lil Wayne y Nicki Minaj, y cierra la actriz de Marvel, Tessa Thompson.

McAfee informó en el comunicado que la intención de elaborar la lista es advertir a los usuarios para que tomen precauciones, si esos nombres aparecen en lugares "sospechosos".

"Los consumidores pueden no ser plenamente conscientes de que las búsquedas que realizan representan un riesgo, ni pueden comprender los efectos perjudiciales que pueden ocurrir cuando la información personal se ve comprometida a cambio del acceso a sus celebridades, películas, programas de televisión o música favoritos", dijo Gary Davis, jefe de seguridad para el consumidor, en el comunicado.