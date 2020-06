Artemis Fowl: La nueva película de Disney Plus no te hará olvidar a Harry Potter

Disney Plus

Sobre el papel, Artemis Fowl, que se estrena este 12 de junio en el servicio de streaming Disney Plus, tiene todos los ingredientes para sobresalir. Esta adaptación en formato de película está basada en la saga juvenil de novelas de género fantástico del irlandés Eoin Colfer sobre un niño de 12 años, Artemis Fowl II, proveniente de una familia de criminales obsesionada con el mundo de las hadas (y sus tesoros). Kenneth Branagh se ha encargado de la dirección de un título que cuenta con actores de la talla de Judi Dench, Josh Gad o Colin Farrell.

Pero en la pantalla, Artemis Fowl no funciona. Confieso no haber leído los libros originales en los que se basa esta nueva franquicia, pero sí haber consumido suficientes títulos tanto cinematográficos como literarios (Harry Potter, Percy Jackson, Hunger Games, Divergent e incluso Twilight) para considerarme una fan del género fantástico y juvenil.

Artemis Fowl arranca presentándonos a Artemis como un niño prodigio y que debemos juzgar de engreído. Aunque en realidad pocos son los hechos en la pantalla que lo demuestren. Artemis vive con su padre (Farrell) en: "El lugar más mágico de la Tierra: Irlanda". El padre es un marchante de arte que viaja a menudo por trabajo dejando al pequeño al cuidado de Butler (Nonso Anozie), un guardaespaldas experto en artes marciales. El secuestro del padre de Artemis precipitará que el adolescente trate de rescatarlo y descubra que las hadas son reales. Artemis se enfrentará a la hada elfa Holly (Lara McDonnell) y a su jefa (Dench).

Pero el único personaje de la película por el que realmente sentirás afinidad es el de Gad, que interpreta al enano gigante y experto en robos Mulch Diggums. Con una melena espesa y castaña, barba frondosa, voz profunda y los ojos perfectamente perfilados en negro, Gad logra un papel carismático y memorable en una película tendiente a la falta de virtudes. El de Gad es casi un guiño al personaje de Johnny Depp en Pirates of the Caribbean.

Con salidas como: "La mayoría de humanos le tienen miedo al gluten. ¿Cómo crees que llevarían saber que hay duendes?", Gad logra ponerle un poco de humor a un guion que parece resultado directo de una serie de revisiones, anotaciones y reescrituras encargadas por ejecutivos del estudio.

Me duele ser poco entusiasta con una película de Branagh. Del director norirlandés me han gustado no solo sus adaptaciones de obras teatrales de William Shakespeare como Much Ado About Nothing o Love's Labour's Lost, también su versión no apreciada por la crítica de Murder on the Orient Express. Y en general suelo esperar con expectación cualquier película con él en la silla de dirección.

Entiendo que Branagh no lo haya tenido fácil con esta versión. La primera ventaja que suele tener cualquier obra literaria protagonizada por un niño de 12 años sobre su adaptación cinematográfica es que en los libros no hay actores que todavía no hayan podido madurar como intérpretes. Uno de los mayores problemas de Artemis Fowl es que es mucho más difícil encontrar actores talentosos de 12 años que de 22. Jennifer Lawrence no podía salvar esta franquicia (como sí reinó en la de Hunger Games). Y Ferdia Shaw, que encarna la versión cinematográfica de Artemis Fowl, no es Lawrence. Ferdia se hace más difícil de sufrir en Artemis Fowl que Daniel Radcliffe, Emma Watson o Rupert Grint en la primera de Harry Potter.

Imagino que deben ser muchos los mensajes contenidos en los libros de Artemis Fowl. Lecciones positivas tanto para niños, como para adolescentes o adultos. Metáforas sobre el precio de la avaricia o la idea de no ser escéptico y dejar de creer en la magia. Además del hecho de tener a un protagonista que es un criminal y no necesariamente bueno o empático. Pero todo ello queda diluido en esta película.

Ni todos los ogros, enanos duendes, elfos y centauros de Artemis Fowl, además de la recreación digital y con todo lujo de detalles de la ciudad donde viven las hadas, han logrado que pudiera interesarme demasiado por esta historia en su formato cinematográfico. Pero no descarto que este estreno sirva para que aficionados al género que no hayan leído los libros de Colfer los pongan en su lista de lectura. Yo estoy considerando hacerlo.

El accidentado estreno de Artemis Fowl

El estreno en salas de cine de Artemis Fowl estaba previsto inicialmente para el 9 de agosto de 2019. Pero Disney retrasó su estreno al 29 de mayo de 2020 poco después de su adquisición de 21st Century Fox. En su momento, el retraso se vio no tanto como una falta de confianza del estudio en la película, sino la necesidad de hacer hueco para los nuevos títulos de Fox en la parrilla de estrenos de Disney.

El hecho de que el estreno cinematográfico de Artemis Fowl no se haya pospuesto por la crisis del coronavirus y la película se esté estrenando directamente en streaming sí que podría ser una indicación de la falta de confianza del estudio en ella. Disney ha retrasado los estrenos cinematográficos de títulos como Mulan, Soul, Black Widow o The Eternals, que podríamos ver en salas de cine durante los próximos meses.

También es cierto que en un mercado audiovisual hambriento de nuevos estrenos de películas y teniendo en cuenta la base de fans con la que cuenta Artemis Fowl, la película podría funcionarle muy bien a Disney en su plataforma de streaming.