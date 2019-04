Avengers: Endgame se estrena; hay Honor 20 a la vista y vienen robotaxis de Tesla

Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Semana de estreno de Avengers: Endgame, ya lo sé. Soy fan y en la oficina Gabriel y Patricia ya la han visto para hacer esta reseña sin spoilers y este artículo contándote el resumen que no debes leer sino has visto el filme.

Lo cierto, es que he tenido que pasarme toda la semana utilizando mis Galaxy Buds con aislamiento de sonido para evitar escuchar los detalles de la película. ¿Me arruinaron mis compañeros Avengers: Endgame? No es para tanto, he logrado huir de lo que podría llamarse un ambiente hostil, aunque no ha sido fácil.

La Semana en CNET en Español es un programa —pues sí, semanal— que puedes ver en nuestro sitio de video o en nuestro canal de YouTube.

Otra de las informaciones más importantes de esta semana se refiere al retraso del Galaxy Fold. El celular no solo no se entregará a quienes lo reservaron, sino que además podría tardar tanto como hasta junio, cuando Samsung y las operadoras comenzarían a entregarlo a los compradores. ¿Sufrirá este celular el destino del Galaxy Note 7? Esperamos que no.

En otro orden de ideas, estamos a punto de entrar en un nuevo mes de lanzamiento de teléfonos móviles. Honor lanzará el Honor 20, que llegará a Estado Unidos y todos los mercados en donde ya está presente la marca, los Pixel 3A y 3A XL sería lanzado en la conferencia para desarrolladores Google I/O y el Galaxy S10 5G, que costará US$1,600 ya está entre nosotros, con un anuncio de último minuto.

Y algo que nos ha gustado esta semana es la nueva idea de Elon Musk, el presidente ejecutivo de Tesla, y quien ha dado a conocer que prepara robotaxis para el futuro de la compañía. Claro, estas declaraciones las ha dado en medio de unos resultados financieros poco favorecedores, por lo que la empresa, como muchas otras veces, ha dejado un sabor de boca agridulce a sus inversionistas.

Por último, pero no por ello menos importante, Facebook estará celebrando su conferencia para desarrolladores F8 en San José, California, donde esperamos novedades relacionadas con Messenger, aunque también más acciones para preservar la privacidad de los usuarios.