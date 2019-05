Arnold Schwarzenegger es la estrella del último proyecto de Stan Lee

Sam Tabone/Getty Images

Arnold Schwarzenegger se ha unido al elenco de Superhero Kindergarten, una nueva serie animada para niños creada por la leyenda de los cómics Stan Lee (1922-2018).

Schwarzenegger, quien aportará su voz en inglés al personaje protagonista de la serie, Captain Courage, afirmó que era un honor trabajar en el proyecto y ayudar a continuar con el legado creativo de Lee. La serie fue el último proyecto en el quetrabajó Lee, según un comunicado difundido el miércoles 29 de mayo por Genius Brands International.

"Superhero Kindergarten no solo incluye acción y comedia, sino que también aporta muchas lecciones valiosas que aprender a lo largo del camino", dijo Schwarzenegger. "Lo que me enorgullece en particular es el hecho de que no solo les estoy enseñando a los niños a usar sus superpoderes, sino que también les estoy impartiendo valiosas lecciones a los niños de todo el mundo sobre la importancia de la salud, el ejercicio y la nutrición".

El co-creador de Deadpool, Fabian Nicieza, está a cargo de los guiones de la serie. Todavía no hay una fecha de estreno para el show.