Warner Bros. Pictures

El superhéroe Aquaman no solo es el Rey de los Siete Mares. Este fin de semana se tituló además como monarca de la taquila, pues la película cruzó la barrera de los US$1,000 millones en la taquilla global, el primer filme del llamado Universdo DC que alcanza esta cifra.

Los ingresos internacionales de la película se ubican ahora en US$1,200 millones, reporta Box Office Mojo, al recaudar US$17.26 millones adicionales en la taquilla de Estados Unidos y US$27.9 millones a nivel internacional durante el fin de semana. Solo en China, el filme protagonizado por Jason Momoa ha obtenido US$287.3 millones, indica Box Office Mojo.

Si bien Aquaman es la primera película del Universo DC que recauda US$1,000 millones, no es el primer filme basado en un personaje de DC Comics que logra tal hazaña. The Dark Knight (2008) y The Dark Knight Rises (2012) generaron ingresos superiores a US$1,000 millones en la taquilla global.

De hecho, The Dark Knight Rises se ubica delante de Aquaman en ingresos, con una recaudación de US$1,0849 millones. Esta película fue estrenada en 2012, un año antes de que el Universo DC fuese lanzado en 2013 con el filme Man of Steel. (El término de Universo Extendido se refiere se refiere a las películas realizadas a partir de ese momento, cuyos argumentos y personajes comparten un mundo creativo y, a veces, se refieren entre sí).

Y resta todavía un país a conquistar por la película Aquaman. El filme no se estrena en Japón hasta el 8 de febrero.

En Estados Unidos, Aquaman descendió del primer lugar en la taquilla del fin de semana después de cuatro semanas de estreno, perdiendo el primer lugar contra la comedia dramática de Kevin Hart y Bryan Cranston, The Upside.

Warner Bros. y DC Entertainment no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentario sobre este suceso en la taquilla de Aquaman.

