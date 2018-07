Aquaman: mira el primer tráiler de la película

El primer tráiler de Aquaman no tiene miedo de mojarse. De hecho, demuestra que sabe nadar bien.

El avance fue mostrado el sábado en la convención Comic-Con de San Diego y exhibe un tono épico digno de The Lord of the Rings. El tráiler no se guarda nada: cuenta la historia de origen del famoso personaje de DC Comics, quien hizo su debut cinematográfico en la película Justice League (2017).

El filme se centra en Arthur Curry (Jasom Momoa), mitad humano y mitad atlante (su madre es Nicole Kidman, quien aparece en lo que parece ser un flashback). Curry vive en la superficie, alejado de la ciudad submarina de Atlantis, hasta que recibe el llamado de Mera (Amber Heard) para que reclame su lugar como monarca del mundo acuático.

En el tráiler también aparecen quiénes serán los principales enemigos de Aquaman en la película: el príncipe Orm (Patrick Wilson), quien se considera el legítimo monarca de los océanos; y Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), un pirata humano que viste un traje de alta tecnología para actuar bajo el agua.

Tiburones, caballos de mar y toda suerte de criaturas marinas hacen acto de aparición en el tráiler.

Aquaman es dirigida por James Wan y se estrenará el 21 de diciembre en los cines de Estados Unidos.

