April Fools' 2019: Google lidera el Día de los Inocentes con serpientes y tulipanes

Pon el alto tu radar de escepticismo. El 1 de abril se celebra en Estados Unidos (y un puñado de otros países) el Día de los Inocentes y compañías que van desde Google a ThinkGeek buscan engañarte con bromas extrañas –y apenas creíbles.

Estamos merodeando en Internet por las bromas más divertidas y raras, ya sea hablando con un tulipán parlante o pidiendo un brillante kit de comida..

El app de Google Maps se convirtió en un jueguito de la vieja guardia gracias a Play Snake. Toca el ícono de la serpiente, toca el juego y elige entre una selección de destinos, incluyendo San Francisco, Tokio y El Cairo. Te permite controlar un autobús rojo de dos pisos, un tranvía u otro medio de transporte apropiado para la ciudad. A continuación, tienes que serpentear alrededor y recoger pasajeros. Es un poco de diversión estilo retro.

Google dice que el juego interactivo permanecerá en vivo durante aproximadamente una semana, aunque puedes dirigirte a un sitio especial en Google Maps Snake para jugarlo después si así lo deseas.

Google también dio a conocer un video presentando un limpiador de pantallas en el app Files, una función falsa que supuestamente limpia tu teléfono –por dentro y por fuera.

Para los Países Bajos, Google lanzó un video "muy serio" con Google Tulip, una nueva forma de hablar con la famosa flor (y hacerla responder). "Gracias a los grandes avances en inteligencia artificial, Google Assistant en teléfonos y Google Home ahora puede entender a los tulipanes, lo que permite la traducción entre el idioma Tulipish y docenas de idiomas humanos", dice Google.

Sí, es broma, pero acá puedes ver cómo funciona.

El astronauta retirado de la NASA, Scott Kelly, se asoció con las empresa SodaStream para presentar SodaStreamMe, un fabricante de bebidas gaseosas que funciona a base de... eructos. El anuncio (aquí abajo) muestra la dificultad que tienen los astronautas en el espacio al ingerir dióxido de carbono. Hay una razón por la cual los astronautas no toman cerveza de raíz cuando están en órbita.

La empresa de productos geeky, ThinkGeek, se ha hecho de una buena fama con sus bromas del Día de los Inocentes (April Fools'), algunas de las cuales se hicieron realidad. Para 2019, ThinkGeek se volvió loco y lanzó una serie de productos bizarros incluyendo un Tostador Banksy que hace formas del artista callejero en pan tostado; un Buzón Thor Mighty Mjolnir, este trajecito Bean Bag onesie sí, se adjunta a tus pompas) y este aparatito retro del Captain Marvel Universal.

El servicio de entrega de comidas HelloFresh te alienta a "comer como una criatura mítica con una caja llena de arco iris frescos de la granja, sonrisas y alegría justo a tu puerta". El paquete Unicorn Box meal kit Suena mágicamente delicioso. Está lleno de glaseados coloridos, caramelos y gomitas muy coloridos. ¿Saludable? Juzga por ti mismo.

El presidente ejecutivo de T-Mobile, John Legere, empezó a celebrar el 1 de abril desde unos días antes, revelando el Phone BoothE. Las cabinas rosas están supuestamente insonorizadas y están destinadas a ayudar a los usuarios de teléfonos móviles a tener una conversación privada en una calle urbana muy transitada.

T-Mobile promovió la broma del 1 de abril al presentar Mobile EditionE (MEE), algo aún más absurdo: una versión portátil del stand más grande.

La aplicación para aprender idiomas, Duolingo, sabe que es demasiado fácil descartar tus notificaciones diarias de práctica, por lo que para el Día de los Inocentes, ha lanzado Push, un sistema de recordatorios mucho más agresivo. Push involucra a una mascota gigante del conocido búho de Duolingo que te va siguiendo por ahí en la vida real, registrando tu progreso.

El fabricante de cajas de arena automáticas Litter-Robot dio un giro natural hacia el lado felino con una broma muy oportuna. Se trata del Cat Sheet, una hoja de papel de alta tecnología que está diseñada para atraer a tu gato para que se arrastre sobre ella para que se duerma. El falso anuncio está lleno de palabras de moda sin sentido y presenta muchos lindos gatitos, una combinación ganadora.

Shutterstock celebra el 1 de abril alejándose de su herencia digital y prometiendo abrir una enorme biblioteca física repleta de imágenes físicas de calcetines y... hasta de avestruces descontentos. "Los bibliotecarios serán reemplazados por los primeros Cyanotypes, robots con tecnología de inteligencia artificial (AI) que buscarán rápidamente en el extenso catálogo de tarjetas para ayudar a los usuarios a encontrar la imagen, video o pista de música que elijan", dice Shutterstock.

Estaremos actualizando esta galería conforme vayamos viendo más bromitas del Día de los Inocentes.

