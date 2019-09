Apps para rastrear el ciclo menstrual compartían información con Facebook

Angela Lang/CNET

El app que utilizas para llevar un control de tu ciclo menstrual podría haber compartido tu información con Facebook, según un reporte de Privacy International publicado el 9 de septiembre.

En diciembre de 2018 Privacy International evidenció las malas prácticas de algunas de las aplicaciones más populares a nivel mundial. En esta ocasión, la organización se enfocó en algunas de las apps más populares para registrar el ciclo menstrual de mujeres y encontró que las aplicaciones MIA Fem y Maya compartieron información sensible de las usuarias con la red social.

En su investigación, la organización encontró que entre los datos compartidos están el tipo de anticonceptivos que utilizan las usuarias, sus ciclos menstruales, información de actividad sexual, presión sanguínea, estado de ánimo y más. Esta información era compartida de forma automática con la red social, incluso cuando la persona no tuviera una cuenta de Facebook.

¿Por qué el estado de ánimo de una usuaria es información sensible? Porque "entender el estado de ánimo de las personas es un punto de entrada para manipularlos", dice Privacy International en su reporte en donde explica cómo una adolescente que se siente triste es una víctima fácil para los anunciantes.

En una primera ronda analizaron las aplicaciones más populares como Period Tracker de Leap Fitness Group; Period Tracker Flo de Flo Health, Inc., Period Tracker de Simple Design Ltd y Clue Period Tracker de Biowink, las cuales no comparten información con Facebook.

En una segunda búsqueda realizada en aplicaciones menos populares, la organización encontró que las apps Maya de Plackal Tech y MIA de Mobapp Development Limited, estaban compartiendo información sensible de las usuarias con Facebook. MIA también comparte la información de las usuarias con AppsFlyer, un servicio que permite a los diseñadores analizar el éxito de su app.

Privacy International también encontró que aplicaciones como My Period Tracker de Linchpin Health, Ovulation Calculator de Pinkbird y el app en español Mi Calendario de Grupo Familia, notificaban a Facebook cuando las usuarias abrían la aplicación. También se encontró que Mi Calendario utiliza una versión no actualizada del Kit de desarrollo de software de Facebook (SDK), lo cual representa un peligro de seguridad.

Según el reporte, este intercambio de información es posible gracias al kit de desarrollo de software de Facebook. "Los desarrolladores pueden recibir un análisis que les permite comprender lo que le gusta a la audiencia de su aplicación y mejorarla con el tiempo", dijo Facebook en un correo que envió a Privacy International el 29 de diciembre de 2018. En ese mismo correo, la red social indica que Facebook "también puede usar esta información para proporcionar a ese usuario anuncios más personalizados". Sin embargo, indican que esto es sujeto al consentimiento del mismo.

Los desarrolladores de Maya dijeron a Privacy International que ya realizaron los ajustes necesarios y que su aplicación ya no comparte la información de las usuarias. Por su parte, AppsFlyer dijo a Privacy International que "trabajaremos con ellos [los desarrolladores de MIA] para asegurarnos que nuestros servicios no sean utilizados para recolectar ningún tipo de información personal".

Facebook no ha respondido a una solicitud de comentarios.

De acuerdo con un estudio publicado en 2015 por la Universidad Northwestern, las aplicaciones de rastreo menstrual están entre las más populares entre adultos y es la segunda más popular, después de aplicaciones de ejercicio, entre mujeres adolescentes dentro de la categoría de "aplicaciones de salud".