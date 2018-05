Administra, ahorra e invierte tu dinero con estas apps

Yo soy el primero en admitir que no sé mucho sobre gestionar dinero. Tengo 24 años y soy bastante nuevo en el mundo de los seguros médicos, los créditos de nómina y las cuentas de ahorro para el retiro 401(k). Apenas caí en la cuenta en cuánto dinero se comen los impuestos de mi sueldo mensual. Y, a pesar de las charlas sobre finanzas personales, no dejo de derrochar en bebidas elegantes y zapatos caros.

No soy el único millennial que no tiene ni idea de finanzas personales. Apenas 24 por ciento de las personas de mi generación tiene una comprensión básica de cómo administrar su dinero, de acuerdo con esta encuesta del National Endowment for Financial Education y la Universidad George Washington. Además, la mayoría de los millennials tiene menos de US$1,000 en sus cuentas de ahorro y gasta más que otras generaciones en café, restaurantes y taxis.

El problema es que estas compras por impulso representan menos dinero ahorrado para tus objetivos financieros, como la jubilación o fondos de emergencia.

"Esto es lo que realmente se hace cuando entre los 20 y 30 años ahorras dinero y lo que tiene el mayor impacto", dice Jonathan Clarke, profesor asociado de Finanzas en Georgia Tech.

Es por eso que depositar dinero de forma consistente en tu cuenta de ahorro, no importa si son US$10 o US$100 mensuales, realmente tendrá un efecto positivo en el largo plazo, dice Ryan Dennehy, ejecutivo de Planificación Financiera de California Financial Advisors. Es algo que las personas de todas las generaciones, no sólo los millennials, necesitan hacer más, agrega.

Afortunadamente, hay muchas apps y plataformas digitales que te ayudaran a ponerte en buena forma financiera ––sin importar tu edad. Estos son sólo algunos servicios para crear presupuestos, hacer ahorros y tener inversiones.

Mint

Esta es una de las apps financieras más conocidas (y mejor calificadas). Mint te permite configurar presupuestos para casi cualquier cosa y te ofrece consejos personalizados para reducir costos. Te permite ver tus facturas, tarjetas de crédito y dinero disponibles desde un solo lugar, para que sepas cuándo son tus fechas de corte, cuánto debes pagar y cuánto más puedes gastar.

Esta app hace muy buen trabajo al extraer transacciones de tu cuenta bancaria y categorizarlas en presupuestos individuales, para que después puedas ver exactamente en dónde puedes recortar gastos. La encontré súper útil, además de que realmente me abrió los ojos para darme cuenta de cuanto daño me hago al salir a comer todos los días ––esta información realmente agrega valor.

También se conecta con otras instituciones financieras para darte una idea de tu patrimonio neto. Es agradable ver cómo crece el dinero que has ganado con mucho trabajo.

Además de recibir alertas y programar pagos, también puedes ver tu puntaje de crediticio y obtener consejos sobre cómo mejorarlo.

Tessa Torrente, una periodista de viajes independiente que tiene 29 años y vive en Nueva York, comenzó a usar Mint hace ocho años después de que decidió que quería viajar más ––pero primero tenía que tener más control sobre sus hábitos de gasto y crear un presupuesto.

Debido a la fluctuación de sus ingresos, le gusta que Mint también tenga en cuenta las ganancias de su esposo.

"Nunca sé si mi ingreso será de US$1,000 este mes o de US$10,000", dice ella. "Tener una herramienta que registre mi presupuesto tan fácilmente, pero que además incluya sus ingresos, ayuda a gestionar mejor una situación complicada".

Mint está disponible de forma gratuita en la App Store de Apple y Google Play.

Toshl Finance

Toshl Finance se conecta con tus cuentas financieras y te permite rastrear todas sus tarjetas y tu efectivo en un solo lugar.

Con Toshl, comienzas haciendo un fondo de emergencia, luego creas un presupuesto para asegurarte que tendrás efectivo extra al final del mes. Esta app te dirá cuánto dinero te queda al final del mes, después de que hayas realizado todos tus pagos y hayas separado algo para el ahorro.

Puedes rastrear gastos de alimentación o pagos en general de forma automática (cuando conectes tu cuenta bancaria, tu tarjeta de crédito, PayPal u otro servicio) o de forma manual. Así, puedes ver dónde gastas demasiado y recibir advertencias cuando te acerques a tu presupuesto, además de recibir recordatorios de pagos cercanos que tienes que hacer.

Lo que encontré realmente útil, como en Mint, es que puedes establecer algunos presupuestos para categorías específicas que quizás quieras reducir, como comida o ropa (áreas que yo podría controlar un poco más). Si no respetas el presupuesto, Toshl te lanzará una notificación para que no te caigas por la borda.

Toshl está disponible de forma gratuita en App Store y Google Play.

Daily Budget

Esta app enfatiza la simplicidad. Como su nombre lo sugiere, Daily Budget te ayudará a calcular cuánto puedes gastar diariamente basándose en tus ingresos y en tus gastos recurrentes como la renta, seguros y servicio de Internet. Sólo ingresa la cantidad que acabas de gastar en la app y te dirá cuánto más puedes gastar en el día.

El diseño limpio y sencillo de esta plataforma hace que un presupuesto sea menos intimidante, y es muy útil ver cómo se disuelve tu ingreso con los gastos que crecen diario, en lugar de tener una visión de tu gasto mensual. Sin embargo, sería ideal que no tuvieras que ingresar tus gastos manualmente.

Daily Budget está disponible de forma gratuita en la App Store.

Digit

Digit calcula cuánto dinero puedes separar diariamente basado en tus ingresos y gastos, de tal forma que operes sólo con tus medios financieros disponibles. Luego, mueve ese monto automáticamente desde tu cuenta corriente hasta la cuenta de ahorros de Digit. Estarás recibiendo mensajes que te dirán cuánto dinero puedes ahorrar diariamente.

Si necesitas disponer de tus ahorros, sólo manda un mensaje a Digit y te transferirá dinero de tu cuenta de ahorro a tu cuenta corriente al siguiente día hábil. (Esta es una función muy conveniente, pero evita la tentación de transferir fondos de forma constante, al menos que sea realmente necesario. Debes tener en mente que es importante ahorrar para los tiempos de vacas flacas.)

Es útil que no necesites hacer mucho para ahorrar dentro de esta plataforma ––el proceso es totalmente automático.

Digit es gratis por 100 días, luego tienes que pagar US$2.99 por mes. Está disponible en la App Store y Google Play.

Acorns

Esta app te ayuda a invertir tu dinero extra. Después de conectar tus cuentas y tarjetas, Acorns se asegura que tus compras se acerquen a lo más barato posible, después invierte de forma automática tu saldo sobrante.

Además, te pregunta sobre tu situación financiera y objetivos de ahorro para crearte una cartera de inversiones.

Acorns te cobra US$1 por mes para cuentas que invierten menos de US$5,000. La tarifa cambia a 0.25 por ciento por año en cuentas que superan los US$5,000. La app está disponible en App Store y Google Play.

QuickBooks

QuickBooks para profesionistas independientes

Diseñado para profesionistas que trabajan de forma independiente y contratistas autónomos, QuickBooks Self-Employed de Intuit ayuda a las personas a prepararse para la temporada de impuestos durante todo el año. Además de calcular tus impuestos de forma trimestral, puedes realizar un seguimiento de tus gastos, registrar tus consumos a través del GPS de tu teléfono y crear y enviar facturas. La plataforma también te permite separar tus gastos personales de los gastos operativos de tu negocio.

Esta herramienta pueden hacer que el tiempo de cumplimiento fiscal ––y el registro de tus finanzas a lo largo del año–– sea más manejable.

"No creo que el dueño promedio de una pequeña o mediana empresa se de cuenta de cuántos beneficios o cuantas deducciones puede hacer de su consumo", dice Elisabeth Young, de 24 años, una calígrafa y diseñadora de invitaciones de boda de la ciudad de Marietta, Georgia. "Es una gran ventaja, en lugar de rastrearlo en una app diferente o llevar registro en una computadora portátil y un odómetro".

Usar una herramienta más tradicional como Excel para manejar tus finanzas es tan sencillo o intuitivo como QuickBooks Self-Employed, dice Young. Aunque, si pudiera cambiar algo de esta plataforma, dice, sería que pudiera tener mas opciones o categorías para hacer su reporte financiero, para que supiera exactamente a dónde se va su dinero.

Jon Fasoli, director de Productos de QuickBooks, dice que QuickBooks Self-Employed es, por mucho, el producto de más rápido crecimiento de Intuit, gracias a la rápida expansión de la economía de profesionistas independientes.

"Llegamos al punto ideal de ventas tan pronto como vimos que creció este mercado", dice.

QuickBooks Self-Employed cuesta US$10 mensuales. Está disponible en la App Store y Google Play.

You Need a Budget

You Need a Budget (YNAB)

El nombre lo dice todo: Necesitas un presupuesto (You Need a Budget), es la traducción al español del nombre de esta app. Lleva un registro de tus gastos y también te ayuda a ajustarlo. Lo hace al conectarse con tus diferentes cuentas en instituciones financieras y luego configura las categorías de gastos para los conceptos básicos. Ya sabes, renta, comestibles y transporte. YNAB te alienta a "dar un trabajo específico a cada dólar" al ponerlo en una categoría.

También te pide que planifiques para gastos más grandes y menos frecuentes, como un seguro o regalos de Navidad, y luego establece un objetivo de cuánto tendrás que ahorrar para ejercer esos gastos futuros. YNAB te ayudará a calcular cuánto necesitas ahorrar cada mes para alcanzar ese objetivo.

Si gastas de más en una categoría, como salir a cenar, YNAB le pedirá que revises tus presupuesto y que encuentres otra categoría con fondos extra para que compenses el excedente de la otra cotegoría.

YNAB es gratis por 34 días, luego te cobra US$6.99 por mes. Está disponible en la App Store y Google Play.

Con apps como estas, sólo necesito controlar mis finanzas. Con suerte, también te ayudarán a ti a seguir el camino correcto.