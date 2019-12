8 aplicaciones móviles que protegen la privacidad de tu teléfono

Getty Images

Ya usas una contraseña para bloquear tu teléfono y evitas abrir correos electrónicos y aplicaciones sospechosos, ¿verdad? Es un buen comienzo para proteger tu privacidad en un teléfono inteligente. Pero si te preocupa la creciente ola de ataques informáticos a teléfonos móviles y las violaciones masivas de datos en las noticias, hay otras cosas más que puedes hacer proteger tu dispositivo tecnológico más personal.

Desde navegar sin ser detectado hasta inutilizar remotamente tu teléfono robado, estas son algunas de nuestras aplicaciones favoritas que te ayudarán a proteger tu privacidad tanto en iOS como en Android.

Navegación privada

Ya sea que estés utilizando iOS o Android, la medida de privacidad más sencilla que puedes aplicar es el uso de una red privada virtual (VPN por sus siglas en inglés). Las VPN te permiten utilizar conexiones públicas de Wi-Fi sin tener que preocuparte por el robo de contraseñas, y mantienen tu información a salvo de los entrometidos operadores de telefonía móvil. Mi recomendación es ExpressVPN, que cuenta con un servicio reconocido y un precio razonable. Además de su sólido historial en seguridad, se ubica constantemente entre las VPN más rápidas del mercado y está disponible para ambos sistemas operativos.

Un consejo: no importa qué VPN elijas, asegúrate de que no sea una aplicación gratuita.

Si eres usuario de Android, la aplicación que necesitas para la máxima seguridad de tu navegación es Tor Browser y su compañera, Orbot, la herramienta de encriptado del tráfico móvil. Orbot no solo encripta el tráfico de tu navegador, también todos los datos de tus aplicaciones móviles conectadas a Internet. Lo más cercano que puedes obtener en iOS es Onion Browser. Su única desventaja es que no encripta todos los datos de aplicaciones conectadas a Internet, solo tus datos de navegación.

Toma en cuenta que usar Orbot en Android u Onion Browser en iOS hará más lenta tu velocidad de navegación. Si no te importa sacrificar algo de tu anonimato, pero deseas aumentar la velocidad, siempre puedes cambiarte al navegador Brave. Su velocidad y su sólido bloqueo de rastreadores lo ponen por delante de Firefox y Chrome.

Y ya que has llegado a este punto, ¿por qué no te cambias de Google a Duck Duck Go? A diferencia de Google, este motor de búsqueda orientado a la privacidad bloquea los rastreadores publicitarios, fuerza la encriptación de datos y no te persigue a través de Internet buscando formas de presentarte anuncios. Y tiene disponibles aplicaciones para iOS y Android.

Mensajes y contraseñas

Para mantener tus textos seguros, considera usar la aplicación Signal para iOS o Android. Para llamadas telefónicas y mensajes de texto encriptados, Signal ofrece la mejor combinación de usabilidad y seguridad. Toma en cuenta que para que la encriptación funcione, las personas a las que envías mensajes también deben usar esta app, así que corre la voz para aumentar tu seguridad. Y sí, también permite enviar archivos GIF.

El problema con utilizar todas estas aplicaciones de seguridad es que necesitarás crear muchas contraseñas nuevas. Y una aplicación imprescindible para la privacidad es un administrador de contraseñas confiable.

Con iOS 11, Apple introdujo una función de administración de contraseñas, que prometía evitar los inconvenientes de tener que memorizarlas.

Otro favorito para muchos es la aplicación 1Password, disponible tanto para iOS como para Android. Supera a sus competidores y justifica su costo al ofrecer características adicionales. Una suscripción individual cuesta US$36 al año, incluye 1 GB de almacenamiento y ofrece autenticación de dos factores. Su modo de viaje te permite eliminar los datos confidenciales de 1Password de tu dispositivo cuando viajas, y luego restaurarlos con solo un clic cuando regreses.

Presiona el 'kill switch'

Pero ¿qué pasa si deseas proteger el contenido de tu teléfono luego de que se haya perdido o haya sido robado? Necesitarás lo que se conoce como "kill switch" o interruptor de seguridad, una forma de eliminar remotamente el contenido de tu teléfono y hacerlo prácticamente inútil para quien lo haya robado.

La opción más fácil para los usuarios de Android es habilitar la función Find My Device (Buscar mi dispositivo) disponible en todos los teléfonos. Si tu teléfono se pierde o es robado, esta función te permitirá localizarlo remotamente, bloquearlo y mostrar un mensaje en la pantalla para cualquier buen samaritano que quiera devolverlo. También te permite borrar completamente los datos del teléfono. Aquí te mostramos cómo habilitar Find My Device (Buscar mi dispositivo) en tu teléfono Android.

1. Abre la aplicación Settings (Ajustes).

2. Toca Google, luego toca Security (Seguridad).

3. Activa Remotely locate this device (Ubicar este dispositivo de forma remota) y Allow remote lock and erase (Permitir el bloqueo y borrado remotos).

Luego, dirígete a la aplicación Google Play:

1. Ve a la página de Settings (Configuración), donde verás tu teléfono Android en la lista.

2. En Visibility (Visibilidad), marca la casilla junto a Show in menus (Mostrar en menús).

3. Haz clic en el botón Update (Actualizar).

Los usuarios de iOS pueden usar Find My iPhone (Buscar Mi iPhone), una función asociada con cada teléfono iPhone que tiene una cuenta de iCloud. Para habilitar Find My iPhone (Buscar mi iPhone), haz lo siguiente:

1. Ve a Settings (Configuración).

2. Toca Apple ID, luego toca el dispositivo que estás utilizando.

3. Habilita Find My iPhone (Buscar Mi iPhone).

A continuación, da permiso a Find My iPhone (Buscar Mi iPhone) para acceder a tu ubicación:

1. Vuelve a Settings (Configuración).

2. Toca Privacy (Privacidad), luego toca Location Services (Localización).

3. Desde allí, puedes permitir que Find My iPhone (Buscar Mi iPhone) acceda a tu ubicación.

Para obtener más consejos sobre privacidad en teléfonos inteligentes, revisa en CNET 7 consejos de seguridad para evitar que las personas y las aplicaciones roben tus datos.