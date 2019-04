Encuentra programas de TV y películas en streaming con estas cinco aplicaciones

David Katzmaier/CNET

Con todos los programas de TV y películas en streaming disponibles, algo tan simple como encontrar qué ver puede ser un problema. Pero ¿qué pasa si ya sabes qué quieres ver, pero no dónde encontrarlo?

Los servicios individuales, como Netflix, Hulu y Amazon Prime, ofrecen un buscador interno, pero si tienes en mente un programa o una película específicos, es probable que quieras buscar en todos ellos, y en otros más, para encontrar el mejor precio, una opción donde puedas verlo gratis, o para saber si puedes verlo en un servicio al que ya estés suscrito. Los dispositivos de streaming para la TV, como Roku, Fire TV y Apple TV, tienen su propios buscadores multiplataforma, pero debes contar con ese hardware para poder usarlos.

Afortunadamente, existen aplicaciones dedicadas para tu teléfono que te pueden servir de guía. Estos útiles apps te mostrarán dónde puedes ver tus películas y programas de TV favoritos al menor costo. Además te proporcionan una lista de películas y programas gratuitos que puedes ver sin suscribirte.

Te recomendamos revisar las siguientes cinco.

Yidio

Yidio (descarga para iOS o Android) monitoriza los principales servicios como Netflix, Hulu y Amazon Prime, así como otros servicios más pequeños (más de 100 en total). Cuando encuentra un programa de televisión o una película, la aplicación muestra una lista de los sitios de streaming donde se encuentra disponible. Elige uno y se abrirá su aplicación o sitio web, donde puedes comprarlo, alquilarlo o verlo. Yidio también te permite ver algunos programas en su propia aplicación.

Algunos de ellos son gratuitos, como The Flash o Supernatural, de CW. Si deseas ver solo programas gratuitos, selecciona Free TV Shows (o Free Movies) (Programas de TV gratuitos / Películas gratuitas). La desventaja es que "gratuito" puede significar que los servicios de streaming ofrecen una versión de prueba gratis a la que debes registrarte para ver el programa. Otros servicios, como Tubi, sí te permiten ver programas de manera gratuita con anuncios.

Puedes filtrar los programas y películas por servicio de streaming, por género, por si son gratuitos, y otras opciones más, así como por palabras clave. También puedes ver la fecha de emisión y las reseñas de IMDb.

IMDb

IMDb (descarga para iOS o Android) ofrece películas y programas de televisión gratuitos con anuncios. No requieres una suscripción, pero tienes que registrarte para obtener una cuenta gratuita con ellos.

Para ver una lista de las películas o programas de TV disponibles, selecciona Watch Now For Free (Ver ahora gratis). Si estás buscando un programa específico, utiliza su ventana de búsqueda para encontrarlo. Si está disponible de manera gratuita, aparecerá "Watch for free on IMDb Freedive" ("Míralo gratis en IMDb Freedive"), que también está incluido en Fire TV.

El número de programas de TV y películas disponible es muy limitado, y no se trata de los programas más recientes o más "populares", pero son gratuitos, y puede que encuentres algo que te guste.

Apple TV

Apple TV (descarga para iOS; no disponible para Android) —la aplicación gratuita, no el dispositivo de streaming— te permite explorar tus películas y programas favoritos de más de 75 aplicaciones de streaming, como Hulu, HBO Now y Amazon Prime, todo en un solo lugar. Puedes revisar solo los episodios gratuitos, o alquilar y comprar programas y películas.

Watch Now (Ver ahora) muestra tus películas y programas de TV favoritos de los servicios de streaming a los que estás suscrito. También encontrarás aquí todo lo que hayas comprado en iTunes, y puedes descargar y ver tus programas sin conexión. Próximamente estarán disponibles los canales de Apple TV, como HBO y Showtime, que te permitirán suscribirte y ver los programas dentro de la aplicación en lugar de redirigirte a una app externa.

Reelgood

Reelgood (descarga para iOS; no disponible para Android) genera listados de películas y programas de TV de más de 250 servicios en total y te permite seleccionar entre más de 50 servicios de streaming para obtener listas personalizadas en una sola aplicación. Sin embargo, al igual que Apple TV, no está disponible para teléfonos Android.

Reelgood también te muestra el contenido gratuito que puedes ver en más de 90 servicios de streaming. Puedes verlos desde canales como CBS, Fox, MTV y otros más de manera gratuita, aunque la mayoría incluyen anuncios. También puedes comprar o alquilar programas y películas que no están disponibles para ver gratuitamente. La aplicación también recomienda nuevos programas e incorpora ratings de Rotten Tomatoes e IMDb.

JustWatch

Busca tu programa de televisión favorito en JustWatch (descarga para iOS o Android) para ver una lista de servicios de streaming donde puede verlo gratis, alquilarlo o comprarlo. Hay 37 proveedores de streaming, entre ellos Netflix, Hulu, Amazon Prime, HBO Go y más.

El número de servicios es menor que el de otras apps, pero JustWatch tiene algunos extras agradables, que incluyen muchos filtros por interés y por género, una lista de lo que es popular y una variedad de niveles de precios, entre ellos programas gratuitos. También puedes ver programas y películas recién agregados para cada servicio al tocar los iconos de la compañía en la "Watchbar" ("Barra de observación"). Y puedes comprar entradas para películas en salas de cine a través de Fandango.