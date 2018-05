HomePod, iPad Pro y, ¿un iPod?: Esto es lo que esperamos de WWDC 2018

Calienten motores, pues Apple está por celebrar su evento para desarrolladores WWDC 2018 apenas comience junio.

La gigante de Cupertino ya envió las invitaciones para el evento, que se celebrará en San José, California y CNET y CNET en Español ya están invitados. Así que, mientras nos preparamos para el 4 de junio, te contamos lo que sabemos del evento para desarrolladores y lo que pensamos que Apple podría presentar el próximo año.

Reproduciendo: Mira esto: ¿Qué nos traerá WWDC 2018 y cómo le irá al HTC U12 Plus?

WWDC 2018: Qué, cómo, cuándo y dónde

Google ya celebró I/O; Microsoft hizo lo propio con Build y Facebook se sacudió las malas sensaciones con F8. Ahora toca el turno de Apple.

La gigante de Cupertino congregará a los medios de comunicación, a algunos empleados y otros invitados a WWDC del 4 al 8 de junio en el Centro de Convenciones McEnery de la ciudad de San José, California, como en las dos ediciones pasadas.

El evento se concentra en mostrar las nuevas funciones de los sistemas operativos de Apple, así como sus nombres y no necesariamente en nuevo hardware, pero existen rumores de que en esta ocasión Apple lanzará varios productos que vamos a detallas más adelante.

El WWDC surge realmente para que los desarrolladores de apps para el iPhone o iPad puedan mejorar su código o aprender de la mano de ingenieros de Apple. Sin embargo, se ha vuelto tradición que el evento para dar inicio a la conferencia de varios días sea para anunciar noticias importantes y nuevos productos.

WWDC 2018: Qué productos esperamos

El evento se enfocará de gran manera en el futuro de iOS, watchOS, tvOS y macOS.

Apple mostrará iOS 12, como tentativamente se llamará este nuevo sistema operativo para el iPhone y iPad. La gran mayoría de reportes no han dicho qué novedades tendrá el sistema operativo, pues Apple se concentrará en mejorar la estabilidad y seguridad de la plataforma en general para que haya menos bugs y los usuarios tengan menos quejas sobre problemas del dispositivo.

Siri sería la gran beneficiada por iOS 12. Los reportes aseguran que Apple está concentrada en mejorar la inteligencia y usos de la asistente virtual, pues ha perdido relevancia frente a Google Assistant en los teléfonos con Android y frente a Alexa en el hogar.

Apple también anunciará el futuro de sus otros tres sistemas operativos, pero no existen muchos rumores sobre estos. En cuanto a macOS, se reportan apenas detalles de su nombre, que seguiría llevando el mote de algún lugar importante de California — posiblemente sea Sonoma, Mojave, Sequoa o Ventura.

Nuevo iPhone SE 2

Agrandar Imagen Martin Hajek

Pasando a los productos, es muy probable que conozcamos la segunda generación del iPhone SE, un teléfono que Apple presentó hace casi tres años y que desde entonces no ha tenido una actualización importante más allá de una reducción de precio el año pasado.

Este teléfono está destinado a las personas que buscan un teléfono de 4 pulgadas y que no se decantan por los tamaños de entre 5 y 6 pulgadas. El teléfono no tendrá las grandes especificaciones del iPhone X, pero es probable que herede algunas de sus características. Los rumores han sido irregulares sobre el iPhone SE 2, pero sería una versión de 4 pulgadas del iPhone 8 o iPhone 8 Plus, sin la cámara doble trasera.

Nuevos iPad Pro

Con la sexta generación del iPad de 9.7 pulgadas, Apple ya anunció la primera tableta del año, pero ahora es tiempo de lanzar las nuevas generaciones de los iPad Pro, los modelos más equipados de 10.5 y 12.9 pulgadas de las tabletas profesionales.

Se rumora que estas tabletas tendrán una nueva generación del Apple Pencil, biseles más delgados y tendrán una versión mejorada del procesador A11 Bionic del iPhone X, posiblemente el A11X. Es poco probable que estos nuevos iPad ya incluyan TrueDepth del iPhone X.

Nueva MacBook

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

El tercer producto que Apple anunciaría es uno muy especulado: una nueva portátil de 13 pulgadas que sería similar a la MacBook Air pero con tintes de las MacBook: teclado tipo mariposa, pantalla Retina, puertos USB Tipo C y una actualización de sus componentes internos.

¿Un nuevo iPod?

De todos estos productos, quizá sea este el que menos podría hacerse realidad. Hace unos días, Siri comenzó a filtrar información de lo que podríamos ver en WWDC. La asistente virtual adelantó nuevas funciones e inteligencia para Siri, una nueva generación de la HomePod y dijo que posiblemente habría noticias sobre el iPod, ese reproductor de música que ha quedado en el olvido.

Es probable que se trate de una actualización para el iPod Touch, un dispositivo muy similar al iPhone pero que desde 2015 no se ha actualizado y se estancó en su sexta generación lanzado en ese Nuevos colores, un mejorado lector de huellas y mejoras internas podrían ser parte de las novedades.

Recuerda que CNET en Español estará en el evento para traerte todas las novedades. No te despegues de la página que pronto publicaremos el BLOG EN VIVO. Acompáñanos el próximo 4 de junio en punto de las 10 a.m. (hora del Pacífico de EE.UU).