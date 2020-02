El Apple Watch podría contar con Touch ID, revela una patente

Angela Lang/CNET

Quizás pronto no necesites introducir tu código para desbloquear tu Apple Watch.

La compañía de Cupertino registró recientemente una patente ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, en la que muestra una nueva corona para el Apple Watch equipada con un sensor Touch ID, el sistema de reconocimiento de huella de Apple. Según la patente, el usuario podría desbloquear su reloj con tan solo colocar el dedo sobre la corona digital. La patente fue reportada primero por el sitio especializado Patently Apple.

En los Apple Watch actuales hay dos métodos de desbloqueo: uno es marcar un código de cuatro dígitos en la pantalla táctil y el otro desbloqueando el iPhone con el que tienes el reloj emparejado. De cumplirse lo que señala esta patente, sería mucho más cómodo desbloquear el reloj.

Apple también ha presentado otras patentes que revelan que la empresa estaría buscando la forma de implementar su sistema de reconocimiento facial, Face ID, en su reloj inteligente. Según la última patente relacionada con esta tecnología, Apple ubicaría una cámara en la caja del reloj que integraría el sistema Face ID, sin que esto modifique el diseño ni la forma del dispositivo.

Por el momento no se trata de tecnologías definitivas, por lo que no necesariamente podríamos verlas en los futuros productos de la compañía. Apple no suele dar comentarios sobre rumores.