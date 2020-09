El Apple Watch Series 6 viene en rojo y azul y mide el oxígeno en tu sangre

Angela Lang/CNET

Cuando nos llegó nuestra unidad de prueba del nuevo Apple Watch Series 6, no estábamos seguros de qué modelo del reloj de Apple teníamos en las manos. Eso es porque el reloj poco ha cambiado en cuanto a diseño, más allá de sumar dos nuevos colores -- azul y el rojo de Product (Red) y una nueva serie de correas disponibles, incluyendo dos tipos de correa sin broche llamadas Loop.

La caja del modelo Product (Red) incluye el reloj (que viene protegido por una linda capucha roja) y la banda tradicional en silicona, en color rojo.

La configuración del reloj es muy fácil si tienes un iPhone.

Novedades Apple Watch Series 6

El nuevo Apple Watch permite la medición de oxígeno VO2 en la sangre en apenas 15 segundos

Incluye el procesador S6, 20 por ciento más rápido que su predecesor; W2 y U1 de comunicación entre dispositivos

Pantalla más brillante

Incorporación de altímetro siempre activo

Nuevas esferas (o caras de reloj): Varias zonas horarias al mismo tiempo; esferas para la natación, esferas con unidades de distancia; esferas artísticas; con Memojis y sus reacciones, y esferas que agregan la posibilidad de mostrar los colores de tu bandera o equipo de fútbol. Además, habrá esferas para trabajadores de la salud, fotógrafos y otras profesionales.

Apple creó dos nuevas bandas bajo el nombre Solo Loop, que son totalmente continuas y no poseen formas de ajuste directa. Una es de silicona y la otra es de silicona trenzada. Ambas son muy elásticas.



Sensor de medición de oxígeno en la sangre

Esta es sin dudas la mayor novedad del Series 6, que incluye un app llamado Oxígeno en Sangre que mide la saturación del preciado elemento en tu sangre. La idea del mismo es permitir que los usuarios puedan entender mejor su bienestar físico, al incluir los datos de la saturación de oxígeno en la sangre, también conocida como SpO2.

SpO2 representa el porcentaje de oxígeno que transportan los glóbulos rojos desde los pulmones al resto del cuerpo, y también indica qué tan bien se está distribuyendo esta sangre oxigenada por todo el cuerpo, según explicó Apple.

Para poder compensar las diferentes variaciones naturales de la piel, Apple explicó que el sensor de oxígeno emplea cuatro grupos de luces LED verdes, rojas e infrarrojas, entre otros sensores, en la parte posterior del Apple Watch, que mide cómo refleja la luz la sangre del usuario (las células rojas oxigenadas son más brillantes). La empresa dice que esto está calibrado para distintos tipos de piel. Apple dijo que la medición puede realizarse de forma periódica cuando un usuario está inactivo, o puede solicitarse una en un momento en particular a través de una nueva aplicación. También la puede hacer cuando el usuario está dormido.

La monitorización de oxígeno en la sangre puede ser especialmente importante para las personas que sufren de condiciones crónicas como asma, enfermedades del corazón y enfermedades crónicas pulmonares obstructivas.

Funciona muy sencillo: Tras abrir el app en tu reloj, presionas "Iniciar". La medición toma 15 segundos y requiere que coloques tu correa un poco debajo de la muñeca y que no esté ni muy apretada ni muy suelta (en nuestras pruebas tardamos un poco en lograr la combinación ideal). Luego, tienes que colocar el brazo en una superficie y dejarlo quieto ese tiempo. La medición ideal es de entre 95 por ciento y 100 por ciento de saturación (el app mide de 70 por ciento a 100 por ciento). En nuestras pruebas hubo una diferencia de 3 puntos porcentuales, pero siempre arriba de 95 por ciento.

Toda la información de tus niveles de oxígeno en la sangre la puedes encontrar en el app de Salud en el iPhone que tengas sincronizado con el reloj.

Un rendimiento más rápido, misma batería

El Apple Watch Series 6 tiene un nuevo procesador llamado S6 SiP de doble núcleo, que es 20 por ciento más rápido que el S5, que estrenó el Apple Watch Series 5 y que tiene el Apple Watch SE. Sin embargo, este nuevo chip no impacta la batería de ninguna manera, que se mantiene igual de 18 horas. Eso sí, este reloj es compatible con carga rápida, que le permite obtener el 100 por ciento de la batería en 1.5 horas.

Una de las novedades del Watch Series 6 es la inclusión del chip U1, que es compatible con antenas de amplio espectro, como las que utilizan las llaves digitales de carros modernos. Este chip permitirá habilitar la localización de dispositivos que se encuentren a corto alcance.

Apple también dijo que la pantalla Retina Always On Display o siempre encendida es 2.5 veces más brillante que la de su predecesor, lo que hará que sea mucho más simple de ver bajo el sol cuando tu brazo no está en la posición de ver el reloj. Además ahora desde esa posición también vas a poder ver las notificaciones de forma clara.

Otra novedad de este reloj es el altímetro siempre encendido, que permite conocer en tiempo real la elevación del lugar en donde te encuentras, utilizando para ello también datos GPS y de redes Wi-Fi cercanas. Esta nueva opción permite detectar cambios en la elevación y puede ser parte de las compilaciones del reloj.

Family Setup

Ahora los niños pueden tener un Apple Watch sin necesidad de tener un iPhone. Los padres podrán configurar opciones de localización, alarmas si van a algún lugar, y obtener notificaciones, mensajes y posibilidades de restringir las notificaciones para cuando se encuentran en el colegio, por ejemplo.

Cualquier Apple Watch a partir del Apple Watch Series 4 puede ser configurado de esta forma.

Características importantes Apple Watch Series 6

Pantalla siempre encendida

Disponible en dos tamaños de 44mm y 40mm

Versiones LTE y Bluetooth

Micrófono

Bocina

Resistencia al agua hasta 50 metros

GPS, brújula

Sensor VO2

Electrocardiograma

Detección de caídas

Modo de familia

Precio y disponibilidad

El Apple Watch Series 6 GPS tiene un precio inicial de US$399: el Apple Watch Series 6 GPS + Celular tiene un precio inicial de US$499. El reloj ya está en preventa y llegará a las tiendas el 18 de septiembre.

El Apple Watch de aluminio viene en cinco colores en total, incluyendo azul, rojo, oro, plata y gris espacial. También hay versiones en acero inoxidable y titanio.