Apple Watch 6: Características, precio, lanzamiento el 15 de septiembre

Llámalo Apple Watch 6 o Apple Watch Series 6, no importa. El sucesor del Apple Watch Series 5 podría llegar el próximo 15 de septiembre, fecha en la que Apple celebrará un evento virtual, del que te contaremos ese día todos los detalles.

Algo que debes saber es que un nuevo rumor asegura que el Apple Watch Series 6 se adelantará al iPhone 12. Como es costumbre, hasta la fecha, la empresa no ha dado ninguna información oficial sobre el dispositivo o si llegará ese día, pero hay muchos rumores y algunas ideas que podemos asumir gracias a la beta pública de watchOS 7, software con el que llegaría el nuevo reloj.

Por cierto, debes saber que algunos rumores señalan la existencia de un posible Apple Watch SE, un reloj más barato, aunque aquí hay opiniones encontradas. Unos dicen que se presentará este mismo 8 de septiembre y otros que no llegaría hasta 2021.

Diseño, parecido al Apple Watch 5, pero con pantalla diferente

Algunos rumores indican que Apple podría mantener el diseño del reloj muy parecido al de sus predecesores, al final de cuentas, es el smartwatch más vendido del mundo. Sin embargo, la empresa sí apostaría por mejorar algunos detalles.

Por ejemplo, una patente sugiere que el Apple Watch Series 6 podría incorporar una nueva pantalla con tecnología microLED. El Series 5 tiene una pantalla OLED, que si bien es cierto estrenó la función de panel siempre encendido, sigue sin darnos un buen rendimiento de batería.

Y justamente esa es la mayor ventaja. Técnicamente la tecnología microLED tiene un consumo más eficiente de energía, lo cual es una tarea pendiente de Apple, que tras seis generaciones de reloj inteligente no ha logrado que esta llegue a al menos dos días completos. Porque no sé tú, pero yo tengo que cargar mi Apple Watch Series 5 cada noche, o de lo contrario en la mañana estará sin batería. Por eso probar watchOS 7 con modo sueño no es muy buena idea para mí, porque me hace levantarme para encontrar un reloj inteligente casi sin energía.

Claro, vas a encontrar reportes de que Apple seguiría usando el panel OLED y que nada de esto mejoraría. También hay reportes sobre la posibilidad de que Apple incorpore Touch ID en el panel, aunque desde luego, esto podría significar mayores cambios en el reloj, como colocar antenas en las correas, y no creemos que Apple vaya a dar este salto, al menos por ahora.

Eso sí, si Apple implementa Touch ID, podríamos ver un sensor de huellas en la pantalla, o incluso en la corona digital. Pero, estos reportes parecen más un sueño, teniendo en consideración la lenta evolución del Apple Watch con el pasar de los años.

Apple Watch 6: Más batería y mejor resistencia al agua

Algo que se espera del Apple Watch 6 es que tenga más batería y mejor resistencia al agua. Y el analista Ming-Chi Kuo, quien siempre tiene razón cuando se trata de filtraciones sobre Apple, dio varios detalles sobre el dispositivo:

El Apple Watch 6 tendría una mejora en material interno que le permitirá tener mejor resistencia al agua, conectividad y mejor desempeño.

Tendrá un nuevo chip, previsiblemente llamado S6, que se enfocará en la mejora de la batería.

Es posible que Apple aumente la resistencia al agua más allá de los 50 metros de profundidad, haciéndolo ideal para profesionales del submarinismo.

Kuo no menciona detalles sobre el sueño. Pero debido a la introducción de esta función en watchOS 7 es previsible que Apple mejore la batería para poder ser utilizada de forma más amplia.

Un reporte más reciente asegura que el Apple Watch Series 6 tendría una batería ligeramente superior que su predecesor, de 303.8mAh, un pequeño aumento con respecto al Series 5, que tenía 296mAh.

Nuevos sensores de salud para el Apple Watch Series 6

Existe una gran cantidad de rumores sobre los nuevos sensores de salud y funciones que el Apple Watch 6 recibiría en esta actualización. Algunos de ellos están basados en patentes, aunque eso no significa que todos se vayan a hacer realidad.

Vamos uno por uno.

En julio Digitimes dio a conocer que el Apple Watch incorporaría un sensor para medir el nivel de oxígeno en la sangre. La beta de watchOS 7 ya incluye referencias a esta tecnología, por lo cual se podría dar casi por sentado que el dispositivo tendría esta tecnología.

Un sensor de medición de oxígeno en la sangre -- conocido como sensor SpO2 -- puede utilizarse en diferentes apartados de la salud. Empresas como Fitbit lo utilizan para mejorar la medición del sueño, aunque también puede ayudar a determinar si una persona tiene un problema o padecimiento en los pulmones o tiene algún impedimento para respirar.

Apple estaría trabajando en la introducción de una tecnología que combinaría los datos del sensor SpO2 y del monitor de frecuencia cardíaca que ya incluye el teléfono para dar reportes de salud mental, que incluyen la detección de estrés y ansiedad, así como la detección automática de ataques de pánico antes de que sucedan, gracias al uso de datos biométricos.

Apple ofrecería asistencia a los usuarios como ejercicios de respiración y recomendaciones como detenerse cuando se conduce. Fitbit lanzó recientemente el reloj Fitbit Sense, que tiene una función de medición de estrés que básicamente tiene el mismo propósito.

No habrá monitor de presión sanguínea

Los rumores aseguran que aunque Apple quería incorporar un monitor de presión sanguínea en el reloj inteligente, los resultados de las pruebas no fueron positivos, ya que habrían sido inexactos, lo que llevó a la empresa a tomar la decisión de no incorporarlo. La fuente de este rumor es una cuenta de Twitter de nombre Komiya, y aunque es citada por varios medios, tomaremos este informe solo como un rumor más, hasta que una fuente con mayor solidez nos dé mayores datos.

Funciones de Apple Watch para niños

El código de iOS 14 filtrado por 9to5Mac dio a conocer que habrá herramientas para niños en watchOS 7, y previsiblemente en el Apple Watch 6. En vez de darle a los niños un iPhone, los padres que quieren mantener comunicación con sus hijos podrían configurarles un segundo Apple Watch, completamente separado del principal, usando un mismo iPhone y una misma cuenta de Apple ID.

Los padres podrán monitorizar el contenido al que los niños tienen acceso, y con una función llamada SchoolTime los padres podrán determinar qué aplicaciones se pueden usar, para evitar distracciones en el aula.

Precio y disponibilidad

Se espera que el Apple Watch Series 6 llegue el 8 de septiembre. El precio inicial sería de US$399, y previsiblemente el Apple Watch Series 5 se dejaría de vender, como ya ha sucedido con generaciones anteriores.