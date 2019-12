Apple Watch Series 5 vs. Fitbit Versa 2: ¿Cuál es mejor?

Érika García / CNET

Apple lanzó su Apple Watch Series 5 en septiembre y unos meses después, Fitbit sacaba su Fitbit Versa 2. Se trata de dos relojes inteligentes similares en algunas cosas, pero muy distintos en otras, como su precio. Mientras que la Fitbit Versa 2 tiene un precio de US$199, el del Apple Watch Series 5 tiene un precio inicial de US$399.

Durante un mes he estado utilizando el Apple Watch Series 5 y el Fitbit Versa 2 tanto en mi día a día, como en mis entrenamientos y, a continuación, te cuento mi experiencia y las conclusiones que he sacado sobre cada uno de estos.

Diseño similar, pero con diferencias en el manejo

Los dos dispositivos tienen un diseño similar. Podríamos incluso decir que Fitbit adaptó para su reloj el diseño que Apple estrenó hace años con su Apple Watch Series 1, que ya no se encuentra a la venta de forma oficial. Por lo tanto, los dos son relojes cómodos a la par que discretos y además, ninguno de ellos tiene un aspecto de reloj deportivo, por lo que se pueden llevar en el día a día como un reloj corriente. Sin embargo, el Apple Watch ofrece dos tamaños de esfera (40mm y 44mm) mientras que el Versa 2 solo está disponible en un único tamaño de 40mm.

Otra diferencia bastante importante entre ambos relojes es el mecanismo para cambiar las correas. Mientras que en el Apple Watch es tremendamente sencillo, en el Versa 2 requiere de paciencia y habilidad, ya que tienes que conseguir deslizar los pequeños pines que salen de la correa e introducirlos en la caja del reloj y créanme, no es algo precisamente sencillo.

Respecto a los materiales de construcción de la caja, el Versa 2 está diseñado en aluminio y tiene tres colores: carbono, gris y bronce. En el caso del Apple Watch Series 5 encontramos diferentes materiales (con diferentes precios, claro). Hay un modelo de aluminio en colores gris espacial, plateado y oro y un modelo de acero inoxidable en negro, oro y gris. Además, hay un modelo de titanio en dos tonos y un modelo de cerámica que viene en color blanco.

Respecto a las pantallas, la Fitibit Versa 2 estrena una pantalla AMOLED como la del Apple Watch Series 5, una mejora notable respecto a su predecesora, la Fitbit Versa que contaba con una pantalla LCD.

En ambos relojes la pantalla es always on, es decir, siempre la encontrarás encendida para poder ver la hora en ella. Sin embargo, en el Versa 2 tienes que tocar la pantalla para reactivarla mientras que en el reloj de Apple basta con un simple giro de muñeca. Parece una tontería, pero en el día a día es mucho más cómodo no tener que andar tocando la pantalla para poder visualizar las notificaciones.

Respecto a la personalización, el Versa 2 le saca ventaja al Apple Watch ya que cuenta con muchas esferas personalizables y además, es compatible con esferas de terceros. En el caso del Apple Watch Series 5 la galería de esferas es más limitada y además, no permite instalar esferas de terceros.

Érika García / CNET

Monitorización del ejercicio

Tanto el reloj de Fitbit como el de Apple te permiten llevar un seguimiento de tu actividad deportiva de manera precisa aunque entre los dos las diferencias son varias. Por un lado, en ambos puedes controlar tu frecuencia cardiaca pero personalmente, a la hora de hacer ejercicio, me gusta más la manera en que lo muestra el Versa 2 ya que te indica en qué zona de frecuencia cardíaca te encuentras y el Apple Watch Series 5 no. Gracias a esto puedes saber si aún puedes esforzarte más o no mientras realizas un ejercicio, evitando así que tu corazón sufra de más.

Los resultados de mi frecuencia cardíaca fueron similares en todo momento con ambos relojes, así que podemos decir que en este punto se encuentran empatados. Por otro lado, ambos tienen resistencia al agua hasta 50 metros y pueden monitorizar ejercicios acuáticos como la natación. Hablando de ejercicios, el Versa 2 es capaz de registrar tan solo siete tipos de ejercicios, mientras que las opciones en el Apple Watch son muchísimas más (incluso registra el ejercicio para personas que van en silla de ruedas manual).

Una de las cosas que no me gustó del Versa 2 es que no existe una opción celular, por lo que siempre que salgas a hacer ejercicio debes llevar encima tu teléfono si quieres que las notificaciones te lleguen al reloj, algo que no es precisamente cómodo. Sin embargo, el modelo de Apple Watch Series 5 que utilicé en la comparativa es celular, por lo que podía salir a correr o ir a la piscina sin tener que tener el teléfono encima o cerca.

Érika García / CNET

En el día a día las mayores diferencias

La principal diferencia entre estos relojes es que mientras que el Versa 2 es compatible con un teléfono Android o iOS, el Apple Watch Series 5 solo puede utilizarse con un iPhone. Por otro lado, los dos cuentan con asistentes virtuales. En el caso del Versa 2 es Alexa y en el del Apple Watch es Siri. Aquí la gran diferencia es que mientras que a Siri se le puede invocar con un comando de voz, para llamar a Alexa tienes que presionar el botón de la izquierda de forma prolongada por dos segundos.

Los dos relojes cuentan con monitorización de salud femenina y en mi caso, los dos fueron precisos en el control de mis ciclos menstruales. En los dos debes consultar tu teléfono para ver detalles adicionales del ciclo, pero en general, los dos me dieron buenos resultados en este asunto.

Una de las funciones más útiles para mí en el Versa 2 ha sido, sin duda, la monitorización del sueño que te ofrece métricas sobre cómo dormiste durante la noche e incluso ver datos como las fases de tu sueño y obtener una puntuación global de la calidad de tu descanso. Sin embargo, el Apple Watch Series 5 no incorpora ninguna función del sueño, una de las cosas por las que ha sido más criticado.

Por último, otra gran diferencia entre ambos es la duración de su batería. Utilizando ambos relojes de manera idéntica, el Versa 2 llegó sin problema a los tres días de autonomía con una sola carga, mientras que el Apple Watch Series 5 no pasó del día y medio. Sin embargo, el reloj de Apple es mucho más sencillo de cargar por el diseño de su base de carga, mientras que la del Versa 2 no se sostiene bien en todo tipo de superficies, lo que en ocasiones hace que no se cargue adecuadamente.

Conclusión

El Fitbit Versa es un reloj económico que debes tener como opción si tienes un teléfono Android, buscas un precio asequible y es importante para ti la monitorización del sueño, ya que la carencia de esta función es el punto flaco del Apple Watch Series 5. Si quieres un Apple Watch pero tu presupuesto es justo, quizás debas tomar como opción el Watch Series 3 que cuesta actualmente US$199.