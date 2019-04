Apple Watch Series 5: precio, batería, fitness y todo lo que sabemos hasta ahora

Josh Miller/CNET

El Apple Watch Series 4 fue un gran paso para Apple en comparación con sus relojes inteligentes anteriores: trajo un diseño refinado, una pantalla más grande y algo de tecnología de ECG aprobada por la FDA para arrancar, pero el Apple Watch Series 5 de este año podría ser incluso mejor.

A pesar de que el Apple Watch es el mejor reloj inteligente en este momento, eso no significa que sea perfecto. Al Apple Watch le faltan algunas características y funciones importantes que ya están presentes en algunos de sus competidores, especialmente en el ámbito del seguimiento de la actividad física.

Esto es lo que esperamos ver en el Apple Watch Series 5, con base en los rumores y características que faltan.

Función que falta: monitorización del sueño...

Bloomberg dijo en febrero que Apple planea integrar el seguimiento avanzado del sueño en el Apple Watch, pero quizás no hasta el 2020. El Apple Watch no puede rastrear el sueño aún, al menos no de forma nativa. En su lugar, se basa en aplicaciones de seguimiento del sueño de terceros que pueden instalarse en el reloj, pero de ninguna manera son una solución totalmente integrada que funciona a la perfección a través de las aplicaciones de Health (salud) y Actividad de Apple. El iPhone ha tenido por años un reloj integrado relacionado con el sueño, y el sueño adecuado parece coincidir con otras misiones fundamentales de salud y bienestar del corazón de Apple (Apple adquirió la compañía de seguimiento de sueño Beddit en 2017). Tal vez el Apple Watch de 2019 sea un paso hacia la mejora del hardware para permitir el seguimiento del sueño.

...lo cual requiere de una mejor batería

El Apple Watch necesitaría una mejor duración de la batería para hacer seguimiento del sueño. Actualmente, puede durar hasta un día y medio antes de necesitar una recarga. El Apple Watch Serie 5 podría agregar un procesador más eficiente que pueda cambiar a un modo de bajo consumo por la noche ... o, tal vez, solo aumentar el tamaño de la batería. Reportes de una mejor batería para el Apple Watch ya circulan por ahí. Los nuevos chips Wear OS de Qualcomm del año pasado también apuntaban a una mejor duración de la batería.

¿Qué tan posible es una función de salud aprobada por la FDA?

Si el Watch S5 tiene funciones de seguimiento del sueño, es probable que no cuente con la aprobación de la Dirección de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Los hallazgos de los estudios clínicos se publican antes de que ocurra la autorización, y aún no hemos escuchado nada. Fitbit, que ha tenido funciones de seguimiento del sueño en sus rastreadores durante años, ha estado buscando la aprobación de la FDA para la detección de la apnea del sueño y tiene una nueva puntuación beta del sueño que se ha implementado desde 2018 para recopilar más datos. Eso podría ser más similar a donde piensa dirigirse Apple con sus Apple Watch S5 y S6.

La presión arterial no es probable, aunque los competidores están explorando formas de rastrearla en los relojes. El Omron HeartGuide es un reloj de pulsera inflable que es más un dispositivo médico que un reloj inteligente común y corriente. Samsung tiene un estudio con UCSF que está explorando qué tan exitoso puede ser el monitor de frecuencia cardíaca del Galaxy Watch Active para estimar la presión arterial, pero el estudio es opcional y aún no ha producido resultados definitivos.

¿Habrá tienda para carátulas?

El Apple Watch es el último smartwatch importante sin una forma de obtener nuevas caras de reloj ... Samsung, Fitbit, Google Wear OS y Garmin, todos habilitan algún tipo de tienda de carátulas para su reloj.

El año pasado, una tienda de relojes dedicada parecía una posibilidad real, según varios rumores. Pero eso nunca llegó a buen término. ¿Ocurrirá en 2019?

¿Podrá el Apple Watch 5 cargarse en la parte posterior del iPhone?

Ahora que AirPower está oficialmente muerto, el Apple Watch se siente como perdido en una isla de carga patentada. El reloj Serie 5 estaba destinado a funcionar con AirPower, pero actualmente no funciona con cargadores inalámbricos Qi. Tal vez el próximo reloj sí lo haga ... o quizás el próximo iPhone permita la carga inalámbrica desde su parte posterior, como el Samsung Galaxy S10, y le permita funcionar con los AirPods y el Apple Watch.

¿Cuándo funcionará un Apple Watch sin un iPhone?

El iPhone solía requerir una computadora para configurarse. Lo mismo ocurrió con el iPod. El Apple Watch sigue siendo un dispositivo solo para iPhone en este momento. ¿Apple permitirá las conexiones con Android o el Watch alguna vez obtendrá una configuración independiente para usuarios preocupados por monitorizar su salud sin un iPhone? Si Apple se toma en serio el hecho de ser un dispositivo de salud para todos, eso podría suceder eventualmente.

¿Podría haber un Apple Watch de precio económico?

El Apple Watch Series 1 fue un gran reloj inteligente que logró ser más económico que el Series 4 de US$400 (o más). Actualmente, ese modelo "asequible" es el Apple Watch Series 3, que todavía es bastante caro a un precio inicial de US$279. El costo creciente del Watch S4 y la caída de precios de los equipos de Fitbit, que pueden costar tan poco como US$70, y el Samsung Galaxy Watch Active, que se vende a US$200, significa que Apple carece de una sólida opción de reloj de menos de US$200. Tal vez un modelo básico de "Apple Watch", en el espíritu del iPad de 9.7 pulgadas llamado "iPad", podría lograr colocarse como la opción asequible.

O, ¿tendrá el Apple Watch un diseño más costoso?

El analista Ming-Chi Kuo predice que el próximo Apple Watch contará con una opción de diseño de cerámica, posiblemente indicando un nivel de precios más alto ... o tal vez no. Los modelos de relojes ultra caros de Apple han desaparecido, pero el precio base del Apple Watch sigue subiendo. El Apple Watch Series 4 tiene un respaldo de cerámica, pero un cristal de zafiro y una caja de acero.

