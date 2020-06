Dale a papá un nuevo Apple Watch Series 5 por solo US$300

Sarah Tew/CNET

Durante los pasados meses de pandemia, pareciera que el tiempo se detuvo, pero te puedo asegurar que el día del padre se acerca rápidamente (domingo 21 de junio). Y este podría ser el año en que le dé a mi papá un Apple Watch. Gracias a que . Es decir, que tiene US$84 de descuento en comparación con el precio habitual en Amazon y US$100 de descuento en comparación con el precio que tiene en la propia tienda de Apple.

Esta oferta es para la versión de caja de aluminio de 40mm de la Serie 5 en color gris espacial con una banda deportiva negra. No necesitas un cupón en la página del producto ni un código de descuento (aunque deberías ver "Ahorre US$84.01 al finalizar la compra" en la página). El descuento de US$84 se aplicará automáticamente cuando realices el pago, reduciendo el precio a US$300.

Sé que las opiniones varían enormemente sobre este tema, pero en lo personal no consideraría comprar ningún modelo de Apple Watch que no fuera de la Serie 5. Tuve un modelo de la Serie 1, brevemente, hace cinco años antes de que lo perdiera en un trágico accidente de patineta. Francamente, agradezco al pavimento por sacarlo de su miseria y de mi vida. No fue un buen reloj. Desde entonces, había estado esperando un modelo que realmente tuviera una pantalla siempre encendida, y la Serie 5 es la primera que lo ofrece. Me ha encantado mi Serie 5 desde que lo compré en el lanzamiento. Claro, eso es todo lo nuevo, así que si ya tienes un modelo Serie 4, no hay muchos incentivos para actualizar tu reloj. Pero si estás comprando el primer Apple Watch para papá, todo será nuevo para él, incluido el GPS, la aplicación de la brújula, el monitor de frecuencia cardíaca y el monitor de electrocardiogramas, las funciones de estado físico, las caras del reloj con complicaciones, notificaciones interactivas y el Apple Pay en la muñeca.

¿Qué cambios ofrecerá el Apple Watch Serie 6? Ahora mismo nadie puede adivinar. Si Apple mantiene su calendario de lanzamientos como tradicionalmente lo tiene (aunque este año cualquier cosa puede pasar), deberíamos ver el nuevo reloj en otoño y podría añadir un monitor de sueño y mejor desempeño de la batería, entre otras cosas. Si te intriga el tema, echa un vistazo a este artículo. Sin embargo, no deberías contenerte para comprar esta ganga de US$300 por un Apple Watch Series 5 —el precio es correcto y un modelo de la Series 6 aún se ve lejano.

Si sigue estando por arriba de tu presupuesto, Amazon también pone a tu disposición el , que tiene un descuento de US$20 sobre su precio normal. Eso para la versión en Gris Espacial con banda negra; puedes comprar el Plateado Aluminio con una banda blanca por el mismo precio, pero debes checar que haya existencia.

Si no te interesa la detección de caída o que la pantalla esté siempre encendida, el modelo de la Serie 3 es un muy buen reloj inteligente para los usuarios iPhone y definitivamente este es un buen precio.