El Apple Watch Series 4 tendrá ECG; iPad Pro con cargador USB Tipo C: analista

Agrandar Imagen MySmartPrice

El confiable analista Ming-Chi Kuo, de la firma de inversión TF International Securities, tiene nueva información relacionada a la nueva MacBook (2018), a los nuevos modelos del iPad Pro y al Apple Watch Series 4. Algunos de estos modelos se esperan oficialmente anunciados en el evento de Apple del miércoles.

El analista dijo a inversionistas nuevos detalles sobre los nuevos productos de Apple. La nota con la información fue obtenida por MacRumors, que reproduce todos los datos.

Según Kuo, además de Face ID, el nuevo iPad Pro tendrá como novedades el cargador de 18W con entrada de USB Tipo C, abandonando el diseño de Lightning. El analista no dice textualmente si el conector en el iPad Pro también cambiará a ser del tipo USB Tipo C, pero probablemente solo el enchufe al cargador será el que cambie, para permitir conectarlo a las MacBook con este tipo de puerto.

Kuo dice que el iPhone seguirá usando un cargador tradicional de 5W y con conectores Lightning.

El analista dice que el Apple Watch Series 4 no solo cambiará en diseño; sino también en sus materiales. El analista cree que Apple colocará cerámica en el área de carga inalámbrica en todos los modelos del Apple Watch Series 4, a diferencia del Series 3 que solo algunos modelos tenían este material.

Asimismo, el analista cree que todos los Series 4 tendrán un electrocardiograma para que los usuarios puedan obtener más y mejor información sobre el comportamiento de su corazón, incluso obteniendo información para diagnosticar enfermedades del corazón. Esta característica ya había sido reportada por Bloomberg.

Kuo también dio detalles sobre la MacBook de 12 pulgadas. El analista dice que el nuevo modelo 2018 tendrá el lector Touch ID, pero la barra táctil Touch Bar no estará presente, pues Apple la quiere mantener como una característica de su línea de portátiles Pro.

Por último Kuo dijo que espera que la almohadilla de carga inalámbrica AirPower y la segunda generación de los audífonos inalámbricos AirPods (compatibles con la AirPower) lleguen al mercado antes de finalizar el año. Ambos productos fueron anunciados desde 2017.

CNET en Español estará en el evento de Apple del 12 de septiembre en Cupertino. No te pierdas nuestro BLOG EN VIVO.