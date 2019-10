El Apple Watch Series 3 se vende ahora por solo US$189, su precio más bajo

Apple

El mes pasado, cuando Apple redujo el precio del Apple Watch Series 3 a US$199, te advertimos que lo mejor sería esperar un poco más. Y teníamos razón. Ese modelo ya lleva tiempo en rebaja y habíamos anticipado que bajaría aún más para la temporada de Black Friday y Navidad. Pues el momento ha llegado: Por tiempo limitado y mientras haya existencias, Amazon está vendiendo el Apple Watch Series 3 (38mm) por US$189, el precio más bajo al que lo hemos visto.

Puedes comprarte este reloj en color aluminio plateado con correa blanca o gris espacial con correa deportiva negra. No importa por cuál color te decidas, la idea que no pagues demasiado por accesorios como correas, cargadores móviles, etc.

Aunque el Apple Watch puede funcionar con teléfonos Android, la mejor experiencia definitivamente será para los usuarios de un iPhone. Y este es un reloj realmente poderoso por ese precio, con características que incluyen monitorización de la frecuencia cardíaca, GPS, una funda impermeable y almacenamiento de música.

¿Bajará su precio aún más en las próximas semanas? Creo que podríamos ver ofertas del Black Friday tan bajas como US$169, pero eso es solo una suposición. En este momento, esta es la mejor oferta de Apple Watch 3 que hemos visto a la fecha.

