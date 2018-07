Apple Watch Serie 4: Rumores de sus nuevas funciones, precio y fecha de lanzamiento

El Apple Watch llegó al mercado en 2015, y desde entonces se convirtió en el mejor reloj inteligente disponible. Sin embargo, ha mantenido un diseño muy similar durante este periodo. Las actualizaciones que ha recibido desde el Apple Watch Serie 2 han incluido GPS y resistencia al agua para sumergirlo completamente mientras haces natación, además de conectividad celular integrada desde el Apple Watch Serie 3. Así que se espera que la próxima versión sea finalmente en la cual Apple haga algunos cambios radicales en cómo luce... justo a tiempo para que pueda competir contra el nuevo reloj inteligente de Google.

El WatchOS 5, expuesto durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC, por sus siglas en inglés) que se realizó en San José, presenta una serie de actualizaciones en su desempeño, como el modo de comunicación instantánea de reloj a reloj estilo walkie-talkie, soporte para podcasts y la capacidad de reproducir audio de apps de desarrolladores externos.

Esto es lo que creemos que sabemos hasta ahora sobre el próximo Apple Watch, y lo que podría tener. Continuaremos actualizando este artículo con los rumores e informes más frescos.

Posible fecha de lanzamiento: septiembre

Los últimos eventos de Apple en los que se ha presentado un nuevo iPhone han caído entre una o dos semanas después del Día del Trabajo, y los nuevos Apple Watch han aparecido prácticamente al mismo tiempo que el nuevo iPhone en los últimos dos años. Los Apple Watch Serie 2 y Serie 3 estuvieron disponibles una semana después de ambos eventos, y consideramos que es una apuesta razonable pensar que Apple continuará con esta tendencia.

¿El precio? Tenemos que esperar más de lo mismo

El Apple Watch ha bajado un poco su precio en los últimos años, pero el Apple Watch Serie 3 comienza con un precio mínimo de US$329, el cual parece un parámetro de referencia lógico para el nuevo modelo de próxima generación. Aunque una versión celular, al igual que la Serie 3, costaría un poco más.

Una pantalla más grande

Un informe que salió durante la primavera del analista Ming-Chi Kuo (quien tiene una gran trayectoria anticipando lo que presentará Apple) dice que el próximo pantalla 15 por ciento más grande. Los modelos existentes de Apple Watch tienen un bisel muy amplio que se encuentra oculto bajo los bordes negros del reloj y bajo la mayoría de las luces OLED negras, por lo que se espera que tenga un aspecto más amplio, de borde a borde, lo cual tendría sentido para ofrecer más espacio para la información y los mensajes.

Nuevos botones de estado sólido y sin clic

Parte del nuevo tamaño del Apple Watch, que incluiría un aspecto más delgado, podría deberse a un rediseño del botón lateral en el que se puede hacer click y una corona digital en la que se puede hacer click. Un informe reciente de Fast Company dice que estos botones serán de estado sólido, con una sensación de click fantasma háptica, similar a los botones de inicio del iPhone 7 y iPhone 8 y los nuevos pads de la MacBook. Los motores de vibración hápticos de los Apple Watches ya están extremadamente refinados, y haciendo que estos botones permanezcan en estado sólido también podría ayudar a que el reloj sea más resistente al agua.

¿Más vida para su batería?

En el diseño actualizado, una batería de mayor capacidad (con una mejor duración) sería ideal. O tal vez, el próximo Apple Watch será más eficiente en el uso de su batería. Parte de esa mejor duración de la batería podría provenir teóricamente de la nueva tecnología de visualización: un informe de Bloomberg publicado en la primavera decía que Apple fabricaría sus propias pantallas MicroLED para sus productos futuros. La tecnología MicroLED parece ofrecer muchos beneficios para los dispositivos portátiles, lo que hace que estos dispositivos sean "más delgados, más brillantes y que absorban menos energía". Una mayor duración de la batería sería una característica que sería muy bien recibida para el nuevo Apple Watch: los modelos actuales de Apple Watch generalmente necesitan una recarga diaria.

¿Será más delgado u obtendremos lo mismo?

El Apple Watch ha tenido, prácticamente, el mismo aspecto durante tres años: un poco abultado y con forma cuadrada pero bordes redondeados. Los cambios en el diseño que se han filtrado hasta el momento no revelan claramente cuánto más delgado podría ser, o incluso, si el reloj pudiera agrandarse. Tal vez, al igual que las actualizaciones de diseño del iPhone, el Apple Watch Serie 4 terminará con un diseño similar en tamaño pero ganará rendimiento, vida en la batería y más tamaño en su pantalla.

¿Registrará tus hábitos de sueño?

Una funcionalidad que aún no presenta el sistema WatchOS 5 es el registro de los hábitos del sueño incorporado en el Apple Watch. Apple adquirió en 2017 la compañía de registro de hábitos del sueño Beddit, pero aún no ha integrado el seguimiento del sueño en sus propios productos o software. Hay apps para los Apple Watch desarrolladas por externos que pueden monitorear tu sueño, pero los modelos actuales del reloj suelen requerir una recarga nocturna, lo que obstaculiza que lo puedas usar durante la noche el tiempo que se requiere para hacer un buen análisis del sueño. Los relojes de Fitbit, por su parte, duran alrededor de cuatro días con una sola recarga, lo que facilita el seguimiento del sueño. Los relojes inteligentes de Garmin también están integrando un mejor seguimiento del sueño. Además, los estudios del ritmo cardíaco de Fitbit también están explorando hacer pruebas de apnea del sueño, lo que podría ser otro objetivo para Apple a través de sensores de frecuencia cardíaca mejorados.

Sensores de salud mejorados

Actualmente, el Apple Watch ya puede medir bien la frecuencia cardíaca del usuario, y el app Análisis del Corazón de Apple ya reconoce la fibrilación auricular usando el sensor. Las muñequeras de EKG desarrolladas por terceros como Kardia han agregado monitorización de frecuencia cardíaca de grado médico. Y los informes que datan del año pasado sugirieron que Apple podría desarrollar tecnología de monitoreo de glucosa en sangre, aunque no está claro si eso podría terminar tomando la forma de una banda, un accesorio o un sensor integrado. La medición de la presión arterial o del nivel de la glucosa sanguínea probablemente involucraría un sensor o una banda especializada, como la que Omron está usando en su propio reloj. O quizás, la autorización de la FDA para ofrecer funciones adicionales que usen la frecuencia cardíaca podría desbloquearse.

¿Qué tal una tienda de carátulas para tu reloj?

A pesar de que los reportes sugieren que el iOS 4.3.1 tenía lo que parecía ser un soporte para permitir carátulas de terceros en el Apple Watch, el avance de Apple del sistema WatchOS 5 que se presentó en la WWDC no dejó ver que viniera con una tienda de carátulas. Eso no significa que no pueda suceder. Quizás la mejor jugada de la empresa sea debutar con nuevas carátulas junto con un nuevo Apple Watch. Si el próximo reloj también tiene un tamaño de pantalla más grande, también podría afectar la forma en que se diseñen las futuras carátulas del reloj.

Y tal vez, finalmente, ¿AirPower?

Oye, ¿recuerdas AirPower? Se suponía que el giro patentado de Apple en la recarga sin cables ofrecía una recarga más rápida para múltiples dispositivos de Apple, como iPhones, AirPod e incluso el Apple Watch. Según Apple, el Apple Watch Serie 3 ya está listo para AirPower (aunque AirPower todavía no ha llegado). Si AirPower existe para ese entonces, es probable que caiga junto con el próximo iPhone y el Apple Watch (y los AirPods).