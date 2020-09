Apple Watch SE vs. Apple Watch Series 6 vs. Apple Watch 3: ¿Cuál comprar?

CNET

Apple tiene a la venta tres diferentes modelos de Apple Watch. El flamante nuevo Apple Watch Series 6, el nuevo Apple Watch SE y el viejito Apple Watch 3, que sigue siendo el más económico de todos pero... ¿cuál te deberías comprar?

Para darte una respuesta directa, si estás mirando lo lindo que es el Apple Watch Series 6, pero te parece que no necesitas un sensor de medición de oxígeno en la sangre, apúrate y busca un Apple Watch Series 5. Además de ser más económico, tiene un altímetro siempre encendido y el chip U1 de comunicación y localización de objetos. Todas las demás funciones son exactamente idénticas, aunque esperamos que el Series 6 tenga un ligero mejor rendimiento, aunque no más batería.

Ahora que te he dado mi opinión general en este momento, vamos a comparar los tres relojes que Apple tiene disponibles en su tienda oficial: Apple Watch Series 6, Apple Watch SE y Apple Watch Series 3.

El Apple Watch Series 6 es bien caro

El Apple Watch Series 6 no cambia tanto con respecto al predecesor, pero tiene algunas novedades importantes que no vas a encontrar en el Apple Watch SE o el Series 3:

El Apple Watch Series 6 y SE tienen el mismo tamaño de pantalla.

Solo el Apple Watch Series 6 tiene pantalla siempre encendida.

Todos tienen la misma resistencia al agua de 50 metros de profundidad por 30 minutos.

Solo el Apple Watch Series 6 tiene medición de oxígeno en la sangre.

Solo el Apple Watch Series 6 puede tomar electrocardiogramas.

Solo los Watch SE y Apple Watch Series 6 tienen detección de caída, y son compatibles con Family Setup.

Viene en aluminio de hasta cinco colores -- incluyendo azul y rojo --, titanio de dos tonos y acero inoxidable de tres tonos.

El procesador S6 es 20 por ciento más rápido que el S5, por ello el Watch 6 vence al Watch SE.

EL Apple Watch Series 6 es el único con chip U1, que permite la conectividad y comunicación entre dispositivos de Apple y otros fabricantes.

El Apple Watch SE es una mezcla interesante

El nuevo Apple Watch SE sin dudas representa una mezcla interesante de dispositivos anteriores de Apple. Por un lado tiene el mismo diseño del Apple Watch Series 4, pero corazón o chip del Series 5, y pantalla grande como el Series 6. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de este reloj mezclado?

Tiene una pantalla grande y completa, lo que le hace mejor que el Watch 4.

No tiene pantalla siempre encendida, lo que le hace inferior al Watch 6.

Posee la misma resolución que el Apple Watch Series 6.

No tiene el nuevo medidor de oxígeno en la sangre del Watch 6.

No puede hacer electrocardiogramas.

Puede enviarte notificaciones si tienes frecuencia cardíaca alta o baja.

Tiene llamada de emergencia regular e internacional.

Tiene detección de caídas.

La versión LTE es compatible con Family Setup, algo que no tiene el Watch 3.

Tiene altímetro siempre activo, como el Watch 6, algo que le hace superior al Watch 3.

Viene en tres colores en material de aluminio: plata, gris espacial y oro -- este último no está disponible en el Watch 3

El Apple Watch Series 3 te da lo básico

Si eres una persona que no tiene tanto interés por el apartado de salud y simplemente quieres que tu reloj te dé notificaciones, hacer y recibir llamadas, ver la hora, y monitorizar tus ejercicios, el Apple Watch Series 3 te da eso y hasta más. Aquí algunas cosas que resaltan en sus pros y contras:

El Apple Watch Series 3 solo se vende en versión GPS.

No es compatible con Family Setup.

Su pantalla tiene biseles.

No puede hacerte un electrocardiograma.

Puede enviarte notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja.

Tiene llamada de emergencia, aunque no la versión de llamada internacional.

No tiene detección de caídas.

No tiene brújula.

Tiene altímetro, aunque solo en las actividades que lo requieren.

Solo viene en aluminio de color plata o gris espacial.

Solo tiene Bluetooth 4.2, inferior a los otros dos y que podría ser un problema con dispositivos más modernos que serían incompatibles.

¿Y la batería?

No, Apple no mejoró la batería, por lo cual aunque watchOS 7 incluye monitorización del sueño, no tiene sentido que la uses, ya que en mis pruebas siempre tuve que cargar el reloj en la mitad del día. La batería de estos tres dispositivos según la Web de Apple es la misma, de 18 horas. Y todos mantienen el mismo cargador magnético.

Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 3 o Apple Watch SE

El Apple Watch Series 6 más barato cuesta desde US$399; el Apple Watch Series 3 vale desde US$199 y el Apple Watch SE desde US$279. Pero, de estos tres... ¿cuál comprar?

Es probable que para las personas que no requieren el uso del nuevo medidor de oxígeno en la sangre o la pantalla siempre encendida, el Apple Watch SE sea una excelente idea, porque tiene una pantalla enorme, y la mayoría de las funciones del Series 6, aunque es más de US$100 más barato.

Yo recomiendo el Apple Watch Series 3 para personas que no necesariamente necesitan una pantalla siempre encendida para entrenar, ni requieren la función de electrocardiograma o la función Family Setup. Con este reloj puedes entrenar, ver tus variables, recibir notificaciones, tener Walkie-Talkie con otros Apple Watch y hasta disfrutar del nuevo servicio Fitness Plus y es más económico.