Apple Watch SE vs. Apple Watch 3: ¿Cuál vale la pena comprar?

Apple lanzó un nuevo reloj inteligente "barato", aunque ni siquiera es el reloj más barato disponible de la empresa y tampoco tiene las grandes mejoras de su hermano mayor el Apple Watch Series 6. El Apple Watch SE llega con un mezcla de características que me hacen llamarle reloj "Frankestein", porque tiene un poquito de cada antiguo reloj inteligente de Apple.

Pero, ¿es mejor hoy comprar el Apple Watch SE o el Apple Watch Series 3?

El Apple Watch SE tiene una pantalla más grande

Comencemos con el Apple Watch SE, que tiene atributos importantes. Tiene una pantalla Retina Display 30 por ciento más grande que la del Series 3, y para mí esa es una de las diferencias más importantes cuando se trata de la forma en la que vas a interactuar con el reloj.

Mi experiencia al saltar de una pantalla limitada como la del Series 3 vs. la que me han dado relojes como el Series 4 o Series 5 me permite decirte que es mucho mejor tener una pantalla que aunque sigue siendo pequeña, muestra más información, y eso lo logra el Apple Watch SE.

Pero no vayas tan rápido porque algo que no tiene ninguno de estos dos relojes es pantalla siempre encendida. El Watch 3 era muy viejito cuando Apple lanzó esta tecnología en el Series 5, y el SE no la hereda, lo que me hace preguntarme para qué Apple nos dio una pantalla más grande y bonita, si está apagada la mayor parte del tiempo lo que hace que en pleno 2020 te coloques un reloj en tu muñeca que presenta un panel negro, hasta que mueves tu mano para echarle un ojo.

Características básicas comunes

Algunas cosas que el Apple Watch SE y el Apple Watch Series 3 tienen en común son la resistencia al agua que es de 50 metros hasta 30 minutos. Ninguno de ellos tiene la nueva medición de oxígeno en la sangre del Watch Series 6, y ninguno de ellos puede hacer electrocardiograma.

El Apple Watch SE no es realmente un reloj para la salud, y sigue siendo tan básico en sus funciones como el Apple Watch Series 3. Ambos tienen medidor de frecuencia cardíaca, pueden darte alertas si tu ritmo cardíaco es alto o bajo, y también si es irregular, y aunque ambos tienen llamada de emergencia, solo el SE tienen llamada de emergencia internacional.

Y aunque el Watch SE no tiene las funciones de salud más importantes, sí tiene detección de caídas.

El Apple Watch SE puede ser mejor para entrenar

Yo uso el Apple Watch regularmente para entrenar, y aunque no hago muchas excursiones, algo interesante del Watch SE es que tiene brújula y altímetro siempre encendido. Mientras que el Watch 3 no tiene brújula y su altímetro solo se activa con algunas actividades específicas.

El Apple Watch SE es una especie de híbrido, porque tiene la pantalla del Apple Watch Series 4 y el procesador del Series 5, que Apple ha discontinuado. Mientras, el Watch 3 tiene el procesador S3.

¿Qué significa esto? Según el sitio Web de Apple, el chip del SE es dos veces más rápido que el Watch 3, así que sí, es probable que utilizando tu reloj notes que el Watch SE será más fluido en general.

El Apple Watch 3 y el Apple Watch SE tienen la misma batería

Todo el mundo siempre me pregunta sobre la batería y honestamente esto varía muchísimo. La cifra oficial de Apple es de 18 horas de duración. Eso quiere decir que no dura más de un día. Pero todo depende mucho del uso que le des, si entrenas largas horas, si escuchas música a través del Watch, etcétera.

De cualquier forma, Apple dice que ambos relojes duran lo mismo, y al no tener pantalla siempre encendida, es probable que la variación sea mínima.

¿Cuál de los dos comprar?

Entonces, te preguntarás, ¿merece la pena comprar el Watch SE o mejor el Watch Series 3? El precio inicial del Watch SE es de US$279 dólares, y el del Watch 3 es de US$199.

Si estás buscando un Apple Watch porque necesitas funciones de salud, ninguno de estos es la mejor opción. Te diría que intentaras encontrar un Apple Watch Series 5 en descuento o que mejor te decidas por el Apple Watch Series 6.

Pero, si solo quieres el reloj de Apple para monitorizar tu entrenamiento, hacer y recibir llamadas, checar notificaciones, monitorizar el ruido o incluso para que un niño de tu familia lo use con el nuevo Family Setup, el Apple Watch SE es la opción de mayor valor.

Ya sé que es más caro, pero, hay un motivo aún más poderoso por el que te digo esto: el Apple Watch 3 tiene tres años, y sus actualizaciones podrían llegar a su fin pronto, ya que los Apple Watch 1 y 2 ya no reciben WatchOS 7.

Claro, el reloj seguirá funcionando, y Apple siempre puede decidir seguirle dando actualizaciones aunque sean pequeñas, pero esta es una decisión que tú debes tomar.