Un Apple Watch modular tendría todo su poderío en la correa

Apple quiere mejorar las prestaciones del Apple Watch, pero sin subirlo de peso. Para ello, la gigante de Cupertino estaría pensando mantener al reloj como hasta ahora y colocar todas las novedades en sus diferentes correas.

De acuerdo con una patente otorgada a Apple el martes, la idea es colocar diferentes componentes en las correas del reloj. Lo que iría incrustado en las correas serían diferentes objetos y para diferentes fines: desde sensores de actividad, cámaras, celdas solares y baterías.

No sería una sorpresa que Apple coloque sensores en la correa para potenciar las funciones. Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, dijo en 2015 que no colocaron más funciones médicas y de salud en el Apple Watch para evitar que éste se tuviera que someter a revisión por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

"No me importaría poner algo adyacente al reloj, pero no al reloj, porque nos impediría avanzar en innovación, y los ciclos serían muy largos", dijo Cook en esa ocasión al tiempo que abría la puerta a la posibilidad de poner sensores en la correa. "Pero puedes comenzar a imaginar que las cosas pueden ser adyacentes -- puede ser un app, o algo más".

Desde hace tiempo, se cree que Apple está buscando formas de mejorar las funciones de su reloj por medio de las correas. Patentes a nombre de la fabricante del iPhone sugieren correas camaleónicas que podrían cambiar de forma para proteger o sujetar al reloj, además de dar cabida a una cámara.

Hasta ahora, Apple no ha confirmado, ni negado planes de fabricar correas multifacéticas para el reloj. Por ahora, las correas sólo son accesorios de moda para diferentes fines -- deportes, estilo de vida, lujo (de marcas como Burberry o Coach), entre otras.