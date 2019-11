El Apple Watch podría ayudarte a mejorar tu juego en béisbol o baloncesto

Apple

Prácticamente no hay semana sin sorpresas sobre Apple. En esta ocasión, una nueva patente sobre el Apple Watch nos dejaría ver su futuro deportivo, que iría más allá de solo contar calorías.

Reproduciendo: Mira esto: El Apple Watch tendrá tecnología para jugadores de béisbol...

Chismes de la Manzana es un programa semanal, que puedes disfrutar en nuestro sitio Web y también en YouTube.

La nueva patente de Apple reportada por Patently Apple, indica la creación de una banda inteligente capaz de analizar el desempeño de un usuario al practicar un deporte específico. La idea es obtener los datos de la fuerza con la que ejecutas una actividad: batear la pelota en el béisbol, lanzar pases en el fútbol americano, encestar una canasta en el básquetbol o golpear la pelota en el golf.

La correa podría, con base en diferentes datos recabados, detectar la trayectoria de la pelota, la velocidad del golpeo, aceleración del objeto y dar retroalimentación al usuario para mejorar su desempeño.

Actualmente el Apple Watch puede medir el desempeño mientras haces diferentes deportes y otras actividades físicas, aunque solo arroja datos como el número de calorías quemadas y los latidos por minuto, así que las nuevas capacidades darían muchos más datos a los deportistas.

Además, esta semana Apple anunció un evento sorpresa, en el que se espera que la empresa dé a conocer, a modo de gala, las aplicaciones más descargadas del año. No esperamos nada relevante en esta ocasión, aunque la compañía podría anunciar un paquete de servicios a menor precio, uniendo Apple TV Plus, News Plus y Music.

Si eres fan de Apple, pero debes trabajar o estudiar diariamente en Windows, no hay problema. Todo parece indicar que la compañía está trabajando en un nuevo set de aplicaciones para este sistema operativo. Actualmente, solo existe iTunes para ver tu música o gestionar un iPhone, pero esta app desapareció con macOS Catalina, por lo cual es probable que la empresa prepare la evolución para dicho sistema operativo, como reportó 9to5Mac.

Por último, en las noticias del mundo Apple de la semana, los rumores relacionados con la MacBook Air y la MacBook Pro de 13 pulgadas de 2020 se hacen cada vez más fuertes. Y es que más datos confirmarían que ambas portátiles llegarían con teclados de tijera.