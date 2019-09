El iWatch cumple cinco años. Sí, dijimos iWatch

Hace cinco años, Apple mostró al mundo el iWatch por primera vez, su primer reloj inteligente y el primer producto de una nueva categoría en la era Tim Cook.

Pero el iWatch tenía un serio problema: No se llamaba iWatch. A pesar de los intensos rumores y de las expectativas de los usuarios, el primer reloj inteligente se llamó -- y se llama -- Apple Watch. (El reloj fue presentado en septiembre de 2014, pero salió a la venta hasta abril de 2015).

En el último mes, algunas personas me han preguntado por el iWatch, usando ese término, uno que he aceptado como parte de mi trabajo (igual que cuando la gente me pregunta por el iPhone Equis o Equis Ese -- aunque su nombre correcto es el iPhone Diez o Diez Ese). Pero a diferencia de esos celulares, que efectivamente tienen una X en su nombre, el reloj de Apple nunca se llamó iWatch. Simplemente, muchas personas se quedaron con esa idea, y hay datos para mostrarlo.

En una encuesta sumamente informal y nada científica que hice en Twitter, esto fue lo que mis seguidores respondieron sobre el nombre del reloj inteligente de Apple:

¿Cómo le dices al reloj inteligente de Apple? Se presentó hace casi 5 años... — Gabriel Sama (@gabosama) August 15, 2019

El 17 por ciento de las personas que respondieron asociaron el reloj inteligente de Apple con la palabra iWatch. Pero no me crean a mí. Miren las tendencias en búsquedas de los términos "Apple Watch" y "iWatch" en los últimos cinco años:

Hay dos cosas muy claras en estas tendencias de búsquedas en Google Trends: la primera es que confirma que la mayoría de los usuarios anticipaban que el reloj se llamaría iWatch (miren la línea roja antes y durante la presentación de 2014). La segunda es que desde entonces, cerca del 10 por ciento de las búsquedas del reloj de Apple han sido bajo el término iWatch, que incluso despega al mismo tiempo que el término Apple Watch cuando hay anuncios de nuevas ediciones del dispositivo.

Para comparar, estas son las tendencias desde 2004 de las búsquedas de las palabras "iPad", "iTablet" y "iSlate" (estos dos últimos fueron nombres que se rumoraron para la tableta de Apple). Como se puede ver, estos términos nunca compitieron realmente con el nombre elegido por Apple:

Según BusinessInsider y CNBC, la razón por la que Apple no usó el nombre iWatch para su reloj inteligente es porque la empresa OMG Electronics lo había registrado en 2012 con la intención de lanzar un producto de ese nombre. OMG hizo una campaña de recaudación de fondos en la plataforma Indiegogo a fines de ese mismo año, según los reportes, pero no logró alcanzar la meta de recaudación de US$100,000. Le he pedido a Apple que confirme esta información, y actualizaré esta nota cuando me responda.

¿Esto importa?

¿Importa que mucha gente aún crea que el Apple Watch se llama iWatch? Según dice Carolina Milanesi, analista de la firma de investigación de mercado Creative Strategies, "viendo las ventas no parece ser que el nombre Apple Watch haya afectado a Apple. A fin de cuentas, incluso cuando los consumidores le llamen iWatch, y mucha gente lo ha hecho conmigo, aún lo pueden hallar".

Por supuesto, no es la primera ni la única vez que los consumidores le cambian el nombre o le llaman de otra forma a un producto. El Beetle (o Tipo 1 o Sedán) de Volkswagen fue conocido por años en México como Vochito, sin afectar su inmensa popularidad, aunque se usaba principalmente como un apodo o término afectivo. En el caso del iWatch parece ser que la gente que le llama así es porque piensa que ese es su nombre.

Según Interbrand, reconocida empresa en consultoría de branding y desarrollo de marca, Apple es la marca más valiosa del mundo, seguida por Google, Amazon, Microsoft y Coca-Cola. "Siendo Apple una de las marcas globales mejor posicionadas en el mercado [...] no debe haberles costado mucho cambiar la 'i' por 'Apple'", dice Isabel Blasco Ramos, directora general de Interbrand Mexico City. "Mi teoría es que si todavía hay confusión de nombre de marca en algunos mercados es que lo hicieron muy bien con la 'i'", dice. Sin embargo, para Blasco, usar la marca estrella -- Apple -- garantiza el éxito del producto.

Tras su lanzamiento, el Apple Watch -- que ya se encuentra en su cuarta generación con el Apple Watch Series 4 no tardó mucho en colocarse como líder de la categoría. Actualmente, según la firma de investigación de mercado Counterpoint, uno de cada tres relojes inteligentes vendidos en el mundo es un Apple Watch. Según rumores, Apple podría lanzar la quinta generación del reloj este otoño, con mejores funciones para medir el sueño.

La tableta iPad (2010) fue el último producto en usar la letra "i" al inicio del nombre. Después de presentar el Apple Watch en 2014, Apple ha lanzado o presentado, entre otros, un servicio de pagos digitales (Apple Pay, 2014), unos audífonos totalmente inalámbricos (AirPods, 2016), una bocina inteligente (HomePod, 2017), una tarjeta de crédito (Apple Card, 2019) y un servicio de streaming (Apple TV Plus, 2019) -- muchos de ellos con "Apple" en su nombre y todos alejados de la famosa "i".

"Desde una perspectiva de marketing", dice Milanesi, "la marca Apple Watch es la correcta en un momento en que Apple apuesta por la consistencia en el branding de sus productos y servicios".

Porque se llame como se llame, a Apple parece no estarle yendo tan mal tras los primeros cinco años de presentar su reloj inteligente.