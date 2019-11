El próximo Apple Watch podría tener Face ID, revela una patente

Jason Cipriani/CNET

Puede que en un futuro no muy lejano los iPhone y iPad Pro no sean los únicos dispositivos con Face ID.

La compañía de la manzana estaría buscando la forma de implementar su sistema de reconocimiento facial en su reloj inteligente, Apple Watch, o al menos eso muestra una solicitud de patente reportada por Patently Apple el 7 de noviembre. De acuerdo con la patente, Apple está desarrollando el uso de una cámara ubicada en la correa o en la caja del Apple Watch para que pueda ser usada con Face ID, sin que esto aparentemente modifique el diseño ni la forma del dispositivo.

No es la primera vez que Apple registra una patente con este fin, ya que en 2018 registró varias, lo que revela que Apple trabaja en la posibilidad de agregar una cámara para hacer autenticaciones en su reloj inteligente en un futuro.

Apple también ha registrado en el pasado patentes relacionadas con la correa de este dispositivo, en las que las correas sirven como pantalla secundaria e incluso pueden hacerse rígidas para proteger la pantalla del reloj.

Por el momento se trata solo de ideas registradas por la marca y no de tecnologías definitivas, por no necesariamente podríamos verlas en los futuros productos de la firma de Cupertino. Apple no da comentarios sobre patentes o rumores.