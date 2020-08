El Apple Watch del futuro será más delgado gracias a nuevas partes

Agrandar Imagen Angela Lang/CNET

El Apple Watch del futuro hará lo que tú no has logrado en esta cuarentena: adelgazar.

Una nueva patente de Apple sugiere que la empresa está investigando en hacer o fabricar componentes en forma curveada, para que así ocupen menos espacio y los productos puedan hacerse más delgados. La patente fue descubierta por el confiable sitio AppleInsider.

"Puede ser difícil incorporar sensores como los sensores ópticos [que miden el ritmo cardiaco] en los dispositivos electrónicos", dice la patente. "Por ejemplo, los componentes ópticos para un dispositivo eléctrico con una función deseada puede ser muy grueso o poco atractivo para agregarlo al dispositivo".

La patente menciona que estos componentes podrían cambiar a cuerpos curveados para ocupar menos espacio dentro de diferentes productos. La patente dice que se usarían en computadoras, teléfonos y hasta en audífonos. Sin embargo, la mayoría de menciones se refiere a los wearables, una categoría a la que pertenece el Apple Watch.

Las menciones al Apple Watch no se detienen ahí, pues la patente dice que el producto que usaría componentes curveados se podría usar en la muñeca del usuario. Asimismo, el único producto de Apple que tiene un sensor de ritmo cardiaco es el Apple Watch.

Apple no da comentarios sobre patentes y este tipo de registros son documentos que las empresas, no solo Apple, suelen solicitar para protegerse de sus competidores y no necesariamente son productos que se lanzarán en un futuro cercano. En muchas ocasiones son productos que nunca ven la luz.